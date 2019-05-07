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"A Dona do Pedaço"

Caio Castro topa beijar Malvino Salvador em novela no Espírito Santo

Ator disse que, se é pertinente, beijo gay é mais do que necessário

Publicado em 

07 mai 2019 às 15:24

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 15:24

Crédito: TV Globo/Reprodução
"A Dona do Pedaço" é a novela que vai se passar em Rio Vermelho, cidade fictícia do Espírito Santo, e entra para cobrir o horário nobre de "O Sétimo Guardião", na Globo. A trama terá Caio Castro e Malvino Salvador interpretando dois personagens polêmicos. Eles vão se envolver e, mesmo tendo relacionamentos heterossexuais, vão ficar juntos na história de Walcyr Carrasco
Segundo informações do portal Over Tube, Caio disse em recente entrevista que topa beijar Malvino na trama. "Beijo homossexual não pode ser gratuito, porque aí fica sem sentido e apelativo. Se faz sentido e é pertinente, acho mais do que necessário", concluiu. 
O affair entre os dois na novela deve chamar a atenção principalmente pelos dois serem
galãs
do primeiro escalão da Globo. "Estarei ali para contar a história. Não para polemizar qualquer assunto, não é o que eu quero", disse Caio. 

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