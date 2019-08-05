Malvino Salvador é pai famoso favorito das adúlteras; lista

Crédito: Christian Gaul/Reprodução/Instagram @malvinosalvador

site de relacionamentos extraconjugais do mundo, as mulheres que têm casos acreditam que os pais são mais atraentes e acreditam que eles são mais maduros, atenciosos e carinhosos do que os que não tem filhos. Neste Dia dos Pais , quer esteja celebrando com o seu pai, o pai dos seus filhos ou o seu parceiro extraconjugal que é pai, todos devemos agradecer aos progenitores (e aos daddies) à nossa volta. A razão é que os pais são ótimos parceiros. De acordo com uma pesquisa conduzida por Ashley Madison, o principaldo mundo, as mulheres que têm casos acreditam que os pais são mais atraentes e acreditam que eles são mais maduros, atenciosos e carinhosos do que os que não tem filhos.

Na pesquisa da plataforma, 30% das usuárias do sexo feminino preferem ter casos com pais, em oposição aos 8% das mulheres que evitam se relacionar com alguém com filhos. Um quinto das mulheres (20%) revelou que isso depende da idade das crianças.

Quando perguntadas sobre qual é o principal benefício de ter um caso com um pai, a característica positiva mais comumente respondida foi a abordagem prática que os pais geralmente trazem para os casos, com 29% das mulheres citando isso como o maior benefício; as habilidades dos pais para lidar com situações difíceis (23%); o fato de não terem medo de serem emocionais (23%); e suas habilidades organizacionais e de gerenciamento de tempo (25%) foram todas citadas como principais benefícios.

A pesquisa do site descobriu que as mulheres encontraram muitos benefícios exclusivos que tornam os pais grandes parceiros extraconjugais.

As entrevistadas opinaram sobre quais são as principais características de um pai. Quase metade de todas as entrevistadas concordam com os cinco principais traços dos homens com filhos: maturidade, atenção, cuidado, afeto e paciência.