Festival Nacional de Teatro de Vitória abre inscrições pela internet

Devido à pandemia do novo coronavírus, a próxima edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória será realizada entre os dias 13 e 21 de outubro de forma totalmente virtual. Em sua 16ª edição, a festa que celebra a arte de um dos braços mais importantes da cultura está com inscrições abertas para participantes até o próximo dia 13 de setembro.
Os interessados podem ser capixabas ou não e devem preencher formulário pela web (clique aqui). As inscrições são voltadas para espetáculos teatrais nas categorias Palco e Rua.
"Estamos em um momento atípico e, mais do que nunca, a cultura precisa estar presente. Esta edição do Fenatevi será diferenciada devido ao seu formato, mas o compromisso de levar entretenimento de qualidade para o público se mantém", declara Beth Caser, uma das organizadoras do evento
"O festival vai promover a divulgação e a valorização dos espetáculos e artistas selecionados e oferecer ao público uma forma gratuita e segura de entretenimento e cultura"
SERVIÇO
- Fenatevi Em Casa - Edital de Seleção e Premiação de Espetáculos Teatrais
- Data: até o dia 13 de setembro de 2020
- Inscrição: disponível em link da web (clique aqui)
- Informações: (27) 3222-0869 / (27) 99698-0869 / [email protected] e pelo Instagram