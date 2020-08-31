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Evento virtual

Festival Nacional de Teatro de Vitória abre inscrições pela internet

Evento, que acontecerá em versão online em outubro, está com inscrições abertas para artistas e produtores até 13 de setembro com formulário virtual

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 14:09
Imagem mostra cena do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi)
Imagem mostra cena do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi) Crédito: Fenatevi/Divulgação
Devido à pandemia do novo coronavírus, a próxima edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória será realizada entre os dias 13 e 21 de outubro de forma totalmente virtual. Em sua 16ª edição, a festa que celebra a arte de um dos braços mais importantes da cultura está com inscrições abertas para participantes até o próximo dia 13 de setembro.
Os interessados podem ser capixabas ou não e devem preencher formulário pela web (clique aqui).  As inscrições são voltadas para espetáculos teatrais nas categorias Palco e Rua.
"Estamos em um momento atípico e, mais do que nunca, a cultura precisa estar presente. Esta edição do Fenatevi será diferenciada devido ao seu formato, mas o compromisso de levar entretenimento de qualidade para o público se mantém", declara Beth Caser, uma das organizadoras do evento

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"O festival vai promover a divulgação e a valorização dos espetáculos e artistas selecionados e oferecer ao público uma forma gratuita e segura de entretenimento e cultura"
Beth Caser - Organizadora do festival

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