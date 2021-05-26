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Música

Ex-LS Jack, Marcus Menna grava com Paula Fernandes após retomar carreira

Cantor diz que parceria com sertanejo não o distanciou do rock

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2021 às 08:41
O cantor Marcus Menna lança novo single com Paula Fernandes
O cantor Marcus Menna lança novo single com Paula Fernandes Crédito: Divulgação
O cantor e compositor Marcus Menna, 44, ex-vocalista da banda LS Jack, está retomando a carreira solo e já anunciou o lançamento de quatro músicas autorais com participação especial de grandes nomes da música brasileira, como Marcos e Belutti e a cantora Paula Fernandes, 36.
Seu próximo trabalho será a música "Amor em Excesso", gravada com Paula Fernandes e que será lançada na próxima sexta-feira (28). "Admiro muito o trabalho dela [da cantora] e a considero uma das maiores vozes da atualidade", afirma o cantor, que promete clipe para a faixa também.
"Minha produção entrou em contato com o empresário dela", conta Menna sobre como surgiu a participação. "E ela gostou muito da música e topou participar desse trabalho". Ele relembra que sua parte do clipe foi gravada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Já a faixa de estreia foi intitulada "Quem Você É" e contou com a participação da dupla sertaneja Marcos e Belutti. Sobre a música que foi ao ar no dia 5 de março, Menna afirma que a "inspiração [para gravar o single] faz parte de mim, não dá para explicar, são coisas que sentimos."
Além disso, ele contou que já havia uma admiração mútua entre ele e a dupla. "Éramos fãs um do outro e um dia que eles estavam aqui pelo Rio de Janeiro. Nós marcamos de nos encontrar", lembrou em entrevista à reportagem. "Trocamos muitas ideias e eu os convidei para fazer um 'feat' e rolou o trabalho."
"Quem Você É" também ganhou clipe gravado à distância. "Trocamos umas ideias pelo telefone e eles gravaram lá [em São Paulo] e eu gravei aqui no Rio", relembra o artista. Ele conta que o clipe precisou ser gravado duas vezes, porém afirma que a segunda versão "ficou mais maneira inclusive."
Quando perguntado sobre um spoiler de suas outras duas músicas, o cantor não pensou duas vezes antes de falar: "vão ser surpresa!". Mas ele garante que além de muito rock, as músicas terão "parcerias impactantes, que eu tenho certeza que a galera irá curtir muito."
Menna afirma que o ritmo de trabalho "deu essa freada grande devido à pandemia e meus tratamentos". No ano de 2004, o cantor fez uma lipoaspiração no abdômen que acabou gerando complicações, que resultaram em uma parada cardiorrespiratória.
Durante a cirurgia, ele chegou a ficar 20 minutos sem respirar antes de ser reanimado. Em 2016, em uma entrevista ao programa Vídeo Show (Globo) ele disse que "foi uma decisão errada de fazer a operação, tive esse grave problema. Mas já passou, bola para frente."
Na época, o artista ficou dois meses em coma e teve sequelas neurológicas. "Mas, graças a Deus, tudo está retornando e está ficando muito maneiro", completa o cantor sobre sua volta à carreira solo após o acidente.
A LS Jack surgiu em 1997 no Rio de Janeiro. Um de seus maiores sucessos é a música "Carla" (2002) que até hoje está no coração de muitos brasileiros. A banda havia parado suas apresentações em 2005, devido às complicações de Menna, porém retornou em 2020, com uma nova formação.

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Menna tem cerca de 30 anos de carreira e já gravou mais de cem canções. Apesar de seus últimos dois lançamentos terem tido participações de vozes do sertanejo, o cantor diz que as colaborações acabaram ficando mais próximas do rock, que ele diz ser sua pegada.
Para o futuro de sua carreira, o artista afirma que, assim que tudo melhorar, "pretendo voltar bastante para o nosso país lindo fazendo shows. E, no ano que vem, terá mais coisas por vir e para serem lançadas", completa.
Por fim, o cantor fala que se casou novamente, agora com Renata Menna. "Me casei de verdade, no papel passado", afirma ele, sobre cerimônia realizada em 2019. "Nosso casamento foi muito legal, foi uma cerimônia íntima, mas muito bonita", diz ele, que completa: "estou muito feliz com minha gatinha."

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