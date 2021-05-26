Ex-LS Jack, Marcus Menna grava com Paula Fernandes após retomar carreira

O cantor Marcus Menna lança novo single com Paula Fernandes Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Marcus Menna, 44, ex-vocalista da banda LS Jack, está retomando a carreira solo e já anunciou o lançamento de quatro músicas autorais com participação especial de grandes nomes da música brasileira, como Marcos e Belutti e a cantora Paula Fernandes, 36.

Seu próximo trabalho será a música "Amor em Excesso", gravada com Paula Fernandes e que será lançada na próxima sexta-feira (28). "Admiro muito o trabalho dela [da cantora] e a considero uma das maiores vozes da atualidade", afirma o cantor, que promete clipe para a faixa também.

"Minha produção entrou em contato com o empresário dela", conta Menna sobre como surgiu a participação. "E ela gostou muito da música e topou participar desse trabalho". Ele relembra que sua parte do clipe foi gravada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Já a faixa de estreia foi intitulada "Quem Você É" e contou com a participação da dupla sertaneja Marcos e Belutti. Sobre a música que foi ao ar no dia 5 de março, Menna afirma que a "inspiração [para gravar o single] faz parte de mim, não dá para explicar, são coisas que sentimos."

Além disso, ele contou que já havia uma admiração mútua entre ele e a dupla. "Éramos fãs um do outro e um dia que eles estavam aqui pelo Rio de Janeiro. Nós marcamos de nos encontrar", lembrou em entrevista à reportagem. "Trocamos muitas ideias e eu os convidei para fazer um 'feat' e rolou o trabalho."

"Quem Você É" também ganhou clipe gravado à distância. "Trocamos umas ideias pelo telefone e eles gravaram lá [em São Paulo] e eu gravei aqui no Rio", relembra o artista. Ele conta que o clipe precisou ser gravado duas vezes, porém afirma que a segunda versão "ficou mais maneira inclusive."

Quando perguntado sobre um spoiler de suas outras duas músicas, o cantor não pensou duas vezes antes de falar: "vão ser surpresa!". Mas ele garante que além de muito rock, as músicas terão "parcerias impactantes, que eu tenho certeza que a galera irá curtir muito."

Menna afirma que o ritmo de trabalho "deu essa freada grande devido à pandemia e meus tratamentos". No ano de 2004, o cantor fez uma lipoaspiração no abdômen que acabou gerando complicações, que resultaram em uma parada cardiorrespiratória.

Durante a cirurgia, ele chegou a ficar 20 minutos sem respirar antes de ser reanimado. Em 2016, em uma entrevista ao programa Vídeo Show (Globo) ele disse que "foi uma decisão errada de fazer a operação, tive esse grave problema. Mas já passou, bola para frente."

Na época, o artista ficou dois meses em coma e teve sequelas neurológicas. "Mas, graças a Deus, tudo está retornando e está ficando muito maneiro", completa o cantor sobre sua volta à carreira solo após o acidente.

A LS Jack surgiu em 1997 no Rio de Janeiro. Um de seus maiores sucessos é a música "Carla" (2002) que até hoje está no coração de muitos brasileiros. A banda havia parado suas apresentações em 2005, devido às complicações de Menna, porém retornou em 2020, com uma nova formação.

Menna tem cerca de 30 anos de carreira e já gravou mais de cem canções. Apesar de seus últimos dois lançamentos terem tido participações de vozes do sertanejo, o cantor diz que as colaborações acabaram ficando mais próximas do rock, que ele diz ser sua pegada.

Para o futuro de sua carreira, o artista afirma que, assim que tudo melhorar, "pretendo voltar bastante para o nosso país lindo fazendo shows. E, no ano que vem, terá mais coisas por vir e para serem lançadas", completa.