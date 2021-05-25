Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

'Alive', de Alok, é a segunda música mais usada no Instagram

Ranking da rede social fez lista das canções mais executadas de janeiro a abril

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:33
O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Reprodução/Instagram @alok
O DJ Alok tem uma das músicas mais tocadas do ano no Instagram. De acordo com ranking divulgado pela rede social, Alive (it feels like) foi uma das canções mais executadas entre janeiro e abril de 2021 no aplicativo. O single está em segundo lugar na ferramenta reels.
"Alive teve um processo de criação que priorizei a experiência do ouvinte, que fosse escutada pela primeira vez e já aprende a cantar, mas que não fosse cansativa, que apresentasse uma dinâmica legal e despertasse os bons sentimentos. O resultado ficou exatamente como eu desejei. Espero que vocês gostem", afirmou Alok à época do lançamento.
Em 2020, o DJ foi um dos poucos brasileiros a aparecer na lista do Instagram e o remix de Piece of your heart, com Meduza e Goodboys ocupou a 10ª posição no reels.

Veja Também

Empresária do ES lança coleção de lingerie em parceria com esposa de Alok

Alok desbanca Anitta e se torna o brasileiro com mais ouvintes no Spotify

Após superar Covid, Alok visita a filha recém-nascida no hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Instagram Música Alok
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados