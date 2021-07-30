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São Paulo

Ex-funcionários da Cinemateca listam acervo perdido e criticam governo

Manifesto denuncia a falta de corpo técnico e perda de documentos do cineasta baiano Glauber Rocha

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 15:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 15:21
Películas de filmes em rolo são achados chamuscados e molhados dentro de galpão da Cinemateca após incêndio em São Paulo
Películas de filmes em rolo são achados chamuscados e molhados dentro de galpão da Cinemateca após incêndio em São Paulo Crédito: Corpo de Bombeiros/PMESP
Arquivos de órgãos extintos do audiovisual brasileiro, como a Embrafilme, a Empresa Brasileira de Filmes, o Instituto Nacional do Cinema e o Concine, o Conselho Nacional de Cinema. Documentos do arquivo Tempo Glauber, que reúne diários, anotações pessoais e cartazes originais do cineasta baiano Glauber Rocha. Matrizes e cópias de cinejornais, filmes documentais, filmes domésticos e de ficção.
Um primeiro inventário do acervo guardado no depósito da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, potencialmente destruído ou danificado pelo incêndio que atingiu o galpão na última quinta-feira, está no manifesto lançado nesta sexta por ex-funcionários da instituição.
Eles criticam o edital lançado pelo governo Bolsonaro "sem debate, ferramentas de transparência, a participação da população, de pessoas da área de patrimônio cultural e, principalmente, do coletivo dos ex-trabalhadores da instituição".
Segundo o documento, essa "não será a solução", já que o modelo de gestão por organização social se mostrou falho. "É preciso estabilidade e garantia de equipe técnica a longo prazo, oferecendo à instituição um orçamento compatível com os necessários serviços de preservação e difusão do audiovisual brasileiro."
O manifesto, assinado por trabalhadores da Cinemateca Brasileira, denuncia "a ausência de quaisquer trabalhadores de documentação, preservação e difusão" na instituição. "Seguramente, muitas perdas poderiam ter sido evitadas se os trabalhadores estivessem contratados e participando do dia a dia da instituição", escrevem.
O manifesto trata do incêndio como um "crime anunciado" que "culminou na perda irreparável de inúmeras obras e documentos da história do cinema brasileiro". Esse foi o quinto incêndio que acometeu a Cinemateca Brasileira, que há dez anos chegou a ser apontada pela Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, a Fiaf, como uma das três melhores do mundo.
De acordo com o manifesto, as instalações da Cinemateca na Vila Leopoldina "são parte fundamental e complementar" da sede da instituição, na Vila Clementino, onde fica armazenada a maior parte do acervo.
Vista aérea do galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina (SP), nesta sexta-feira (30), um dia depois do incêndio que atingiu o local
Vista aérea do galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina (SP), nesta sexta-feira (30), um dia depois do incêndio que atingiu o local Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress
No início de agosto, fará um ano que a Cinemateca foi fechada pelo governo federal. No manifesto, os trabalhadores apontam que, na ocasião, a demissão de todo o corpo técnico da instituição não foi acompanhada do acerto de salários e rescisões não pagos pela gestora anterior, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto.
De acordo com o texto, desde então, foram contratadas equipes de manutenção predial, bombeiros e limpeza. Esses profissionais, no entanto, "apesar de serem fundamentais para o funcionamento do arquivo de filmes, não são suficientes para suas demandas específicas, como evidenciado neste dia fatídico".
Os trabalhadores apontam que a ausência de equipes técnicas especializadas ao longo de um ano possivelmente já teve consequências irreversíveis para o estado de conservação do maior acervo do cinema brasileiro, para além de enchentes e incêndios. "Certos danos são silenciosos, porém tão trágicos quanto um incêndio, e igualmente irrecuperáveis. Trata-se do tempo de vida dos diversos materiais, diminuindo drasticamente, e da perigosa deterioração dos filmes de nitrato e de acetato."

Veja abaixo a lista de documentos e filmes descritos no manifesto assinado por trabalhadores da Cinemateca.

  • Acervo documental
  • Grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual como parte do Arquivo Embrafilme - Empresa Brasileira de Filmes S.A. (1969 - 1990), parte do Arquivo do Instituto Nacional do Cinema - INC (1966 - 1975) e Concine - Conselho Nacional de Cinema (1976 - 1990), além de documentos de arquivo ainda em processo de incorporação. Para evitar que novas enchentes atingissem o acervo, parte desses materiais foi transferida do térreo. Parte do acervo de documentos oriundos do arquivo Tempo Glauber, do Rio de Janeiro, inclusive duplicatas da biblioteca de Glauber Rocha e documentos da própria instituição.
  • Acervo audiovisual
  • Parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, de cópias de filmes brasileiros e estrangeiros em 35mm. Matrizes e cópias de cinejornais únicos, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filmes domésticos, além de elementos complementares de matrizes de longas-metragens, todos esses potencialmente únicos. Parte do acervo da ECA-USP - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo da produção discente em 16 mm e 35 mm. Parte do acervo de vídeo do jornalista Goulart de Andrade.
  • Acervo de equipamentos e mobiliário de cinema, fotografia e processamento laboratorial
  • Além do seu valor museológico, muitos desses objetos eram fundamentais para consertos de equipamentos em uso corrente, pois, para exibir ou mesmo duplicar materiais em película ou vídeo, é necessário maquinário já obsoleto e sem reposição no mercado.

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