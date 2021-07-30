MPF alertava sobre risco de incêndio na Cinemateca desde julho de 2020 Crédito: Reprodução/ Twitter/ @ErikakHilton

O Ministério Público Federal fez diversos alertas sobre o risco de incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, desde julho de 2020.

Um incêndio atingiu um depósito da Cinemateca, na zona oeste de SP, na noite desta quinta-feira (29).

Em 15 de julho do ano passado, o MPF ajuizou ação civil contra a União devido aos impasses em torno da gestão da instituição. "Tal urgência é por demais agravada diante da comprovada aceleração da degradação do acervo e do perigo real de incêndio (seria o quinto incêndio na história da Cinemateca, ou seja, um evento bastante previsível)", afirmava o documento.

"O MPF tem alertado a União e ao poder Judiciário federal desde 15 de julho do ano passado sobre o perigo incessante de incêndio. E ele hoje infelizmente se consumou", afirma o procurador da República Gustavo Torres Soares, autor da ação civil pública sobre a Cinemateca.

Em audiência de conciliação realizada neste mês entre o MPF e representantes da Secretaria Especial da Cultura, o alerta foi novamente reforçado. "Pelo MPF, houve comentários sobre a visita realizada e sobre o fato de terem sido bem recebidos. Destacou, entretanto, o fato de risco de incêndio, principalmente em relação aos filmes de nitrato", diz o termo da audiência.

"O processo judicial permanece até mesmo pela necessidade de preservação de material que ainda resta", segue o procurador. Soares diz ainda que o MPF irá estudar melhor o incidente para avaliar os próximos passos a serem tomados.