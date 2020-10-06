Especial de 'South Park' sobre pandemia será exibido no Brasil

Episódio especial de 'South Park' sobre a pandemia do novo coronavírus será exibido no canal Comedy Central Crédito: Comedy Central / Reprodução

A animação South Park retratou a pandemia do novo coronavírus em um especial de uma hora lançado nos Estados Unidos em 30 de setembro. No Brasil, o canal Comedy Central irá exibi-lo na próxima segunda-feira, 12, às 23h.

South Park Especial de Pandemia mostra como a pandemia do novo coronavírus afetou a fictícia South Park. Mantendo o tom de humor tradicional da animação, o enredo fala sobre o "novo normal" no local.

Junto com o anúncio da exibição, o canal Comedy Central também publicou algumas cenas do especial, com paródias sobre o home office, a necessidade do uso de máscara e também a volta às aulas durante a pandemia. "O mundo está tão maluco que parece um episódio de South Park", brinca a prévia.

O #SouthParkEspecialDePandemia já tem data MARCADA! Dia 12 DE OUTUBRO às 23h, você assiste com EXCLUSIVIDADE o episódio especial com 1 hora de duração! Só eu mesmo pra trazer um presentão desses no Dia das Crianças, né? #SouthParkNoComedyCentral pic.twitter.com/ertJk1gnhS — Comedy Central Brasil (@ComedyCentralBR) October 5, 2020