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Televisão

Especial de 'South Park' sobre pandemia será exibido no Brasil

Episódio possui uma hora de duração e mostra, com o humor tradicional da animação, as adaptações na cidade de South Park para lidar com o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:56

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:56

Episódio especial de 'South Park' sobre a pandemia do novo coronavírus será exibido no canal Comedy Central
Episódio especial de 'South Park' sobre a pandemia do novo coronavírus será exibido no canal Comedy Central Crédito: Comedy Central / Reprodução
A animação South Park retratou a pandemia do novo coronavírus em um especial de uma hora lançado nos Estados Unidos em 30 de setembro. No Brasil, o canal Comedy Central irá exibi-lo na próxima segunda-feira, 12, às 23h.
South Park Especial de Pandemia mostra como a pandemia do novo coronavírus afetou a fictícia South Park. Mantendo o tom de humor tradicional da animação, o enredo fala sobre o "novo normal" no local.
Junto com o anúncio da exibição, o canal Comedy Central também publicou algumas cenas do especial, com paródias sobre o home office, a necessidade do uso de máscara e também a volta às aulas durante a pandemia. "O mundo está tão maluco que parece um episódio de South Park", brinca a prévia.
South Park é uma das animações mais antigas ainda em exibição nos Estados Unidos. Ela foi lançada em 1997 e já possui 23 temporadas. A produção mostra as aventuras, em algumas situações bizarras, dos amigos Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman and Kenny McCormick. A temporada mais recente foi lançada em 2019.

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