Dubladora em "As Meninas Superpoderosas", Iara Riça morre de AVC aos 56 anos

Morre aos 56 anos a dubladora Iara Riça Crédito: Instagram/@mariaemma

A dubladora Iara Riça, que deu voz a tantos personagens icônicos de filmes, séries e animações em versão brasileira, morreu aos 56 anos de acidente vascular cerebral (AVC). A atriz estava em coma e não resistiu.

A notícia veio pelo dublador Guilherme Briggs, que vinha usando o Twitter para manter os seguidores informados sobre o estado de saúde da amiga.

"Eu recebi a notícia que a nossa querida amiga e colega dubladora Iara Riça não resistiu ao aneurisma e teve morte cerebral, após passar vários dias em coma no hospital. Uma junta médica vai se reunir para os próximos passos", informou Briggs.

"Eu peço, por favor, neste momento tão delicado e de dor, que todos os fãs se unam em orações, com muito amor e luz para nossa querida Iara, juntamente com meus amigos e colegas dubladores", concluiu.

Eu peço, por favor, neste momento tão delicado e de dor, que todos os fãs se unam em orações, com muito amor e luz para nossa querida Iara, juntamente com meus amigos e colegas dubladores. ❤️ — Guilherme Briggs (@GuilhermeBriggs) April 27, 2021

Mais conhecida pela sua interpretação da Arlequina em quase todas as produções, incluindo o longa, Iara Riça também deu voz à Florzinha, de As Meninas Superpoderosas, Jean Grey em X-Men: Evolution, Power Ranger Amarela, entre outras produções, como Buffy, Ben-10, A Princesa e o Sapo, Liga da Justiça e Scooby-Doo.