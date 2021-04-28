AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Dubladora em "As Meninas Superpoderosas", Iara Riça morre de AVC aos 56 anos

Atriz também foi a voz em X-Men, Power Rangers, O Clube das Winx, Rebelde, Buffy, Scooby-Doo e muitos outros

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:35
Morre aos 56 anos a dubladora Iara Riça
Morre aos 56 anos a dubladora Iara Riça Crédito: Instagram/@mariaemma
A dubladora Iara Riça, que deu voz a tantos personagens icônicos de filmes, séries e animações em versão brasileira, morreu aos 56 anos de acidente vascular cerebral (AVC). A atriz estava em coma e não resistiu.
A notícia veio pelo dublador Guilherme Briggs, que vinha usando o Twitter para manter os seguidores informados sobre o estado de saúde da amiga.
"Eu recebi a notícia que a nossa querida amiga e colega dubladora Iara Riça não resistiu ao aneurisma e teve morte cerebral, após passar vários dias em coma no hospital. Uma junta médica vai se reunir para os próximos passos", informou Briggs.
"Eu peço, por favor, neste momento tão delicado e de dor, que todos os fãs se unam em orações, com muito amor e luz para nossa querida Iara, juntamente com meus amigos e colegas dubladores", concluiu.
Mais conhecida pela sua interpretação da Arlequina em quase todas as produções, incluindo o longa, Iara Riça também deu voz à Florzinha, de As Meninas Superpoderosas, Jean Grey em X-Men: Evolution, Power Ranger Amarela, entre outras produções, como Buffy, Ben-10, A Princesa e o Sapo, Liga da Justiça e Scooby-Doo.

Veja Também

Ex-miss Poços de Caldas (MG) morre vítima de Covid

Helen McCrory morre aos 52 anos; Atriz esteve em 'Harry Potter' e 'Peaky Blinders'

Rapper DMX morre aos 50 anos nos EUA uma semana após sofrer overdose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida Rio Branco
Rio Branco anuncia kit para participantes de sua primeira corrida oficial
a empresária Francielly Ramos amplia sua atuação no mercado com o lançamento da Novix,
Além do vinho: empresária da Gran Cave entra no mercado de marktplaces
Imagem de destaque
Turismo verdadeiramente desenvolvido não é aquele que cresce apenas em números

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados