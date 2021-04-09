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Luto na música

Rapper DMX morre aos 50 anos nos EUA uma semana após sofrer overdose

Músico lutava contra o vício em drogas havia vários anos

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:33
O rapper DMX morreu nesta sexta-feira (9), aos 50 anos, em decorrência de uma overdose sofrida há uma semana. A confirmação foi feita pela família ao site TMZ: "Estamos profundamente tristes em anunciar que nosso ente querido faleceu", afirmou comunicado.
DMX morreu nesta sexta (9), aos 50 anos
DMX morreu nesta sexta (9), aos 50 anos Crédito: Reprodução/ Instagram @dmx
"Ele amava sua família de todo o coração e valorizamos os tempos que passamos com ele. A música de Earl inspirou incontáveis fãs em todo o mundo e seu legado icônico viverá para sempre", continuou o texto, que ainda agradeceu aos fãs pelas orações e torcidas.
DMX, cujo nome verdadeiro é Earl Simmons, estava internado no Hospital White Plains, em Nova York, nos EUA. Nos últimos dias, já tinha sido divulgada a informação de que ele não apresentava funções cerebrais após ficar 30 minutos sem oxigênio pela overdose.

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Nesta quinta-feira (8), os órgãos do rapper começaram a falhar enquanto ele continuava com aparelhos de suporte vital. Passaram pelo hospital sua mãe, sua noiva e seus filhos durante o período em que ficou internado. Fãs também fizeram vigília na frente da local.
DMX lutava contra o abuso de drogas há alguns anos e já fora para a reabilitação várias vezes. Sua última passagem fora em 2019 após cumprir uma sentença de 12 meses por sonegação de impostos. Na época, o rapper não teria tido uma recaída, mas havia se internado por medo de que pudesse voltar a acontecer.
DMX voltou aos palcos após a reabilitação em dezembro de 2019, quando fez um show em Las Vegas. "Quando você cair, levante-se, todo mundo aqui passou por alguns problemas e você nunca sabe o que Deus está disposto a fazer por você até que você precise faça algo por você", disse o artista aos fãs.

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