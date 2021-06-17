Documentário sobre casa que inspirou 'Invocação do Mal' ganha trailer

The Sleepless Unrest investiga os acontecimentos paranormais Crédito: Divulgação

O documentário The Sleepless Unrest que investiga os acontecimentos paranormais na casa que inspirou os filmes da saga Invocação do Mal ganhou trailer nesta terça-feira, 15.

O site Bloody Disgusting divulgou imagens do documentário que estreia no dia 16 de julho. Nele, um grupo se hospeda na casa para conseguir gravar o que acontece durante a estadia deles lá.

"Com a esperança de capturar evidências paranormais reais dia e noite, a equipe irá investigar e documentar a casa mais conhecida por uma sessão que deu errado, com uma possível possessão demoníaca", promete o documentário.