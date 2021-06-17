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Baseado em fatos reais

Documentário sobre casa que inspirou 'Invocação do Mal' ganha trailer

O site Bloody Disgusting divulgou imagens do documentário que estreia no dia 16 de julho. Nele, um grupo se hospeda na casa para conseguir gravar o que acontece durante a estadia deles lá

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jun 2021 às 14:07
The Sleepless Unrest
The Sleepless Unrest investiga os acontecimentos paranormais Crédito: Divulgação
O documentário The Sleepless Unrest que investiga os acontecimentos paranormais na casa que inspirou os filmes da saga Invocação do Mal ganhou trailer nesta terça-feira, 15.
O site Bloody Disgusting divulgou imagens do documentário que estreia no dia 16 de julho. Nele, um grupo se hospeda na casa para conseguir gravar o que acontece durante a estadia deles lá.
"Com a esperança de capturar evidências paranormais reais dia e noite, a equipe irá investigar e documentar a casa mais conhecida por uma sessão que deu errado, com uma possível possessão demoníaca", promete o documentário.
Recentemente, a casa foi vendida e está sendo aberta a investigações paranormais. Ainda de acordo com o site, os cineastas Vera e Kendall Whelpton e os investigadores paranormais Richel Stratton e Brian Murray, confirmaram o termo 'baseado em fatos reais' e se mudaram para a casa durante duas semanas.

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