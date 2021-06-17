Jace Theodoro relança livro de crônicas em formato digital e de áudio

O escritor Jace Theodoro Crédito: Thuanny Louzada

A partir desta quinta-feira (17), o livro “Olhar de Aceno Para os Lados”, de Jace Theodoro, ficará também disponível nas versões e-book e audiolivro. A obra, que reúne crônicas do autor publicadas em A Gazeta entre 2016 e 2019, foi narrada pelo próprio escritor e surge como uma cartada do artista para atingir novos públicos.

“Gente com necessidades especiais, pessoas que não sabem ler... Todas serão incluídas nesse novo formato da literatura. Fora que o audiolivro é um jeito extremamente prático de você entregar a leitura e estimular esse hábito. Esse dia me peguei na cozinha, fazendo outras coisas, e ouvindo um livro desse jeito, então imagina! O audiolivro tem um alcance muito grande”, comemora.

Segundo Jace, além da mudança no veículo, a obra terá uma nova interpretação em seu formato falado. Isso porque, para ele, o ato de interpretar os próprios textos deu uma cara diferente às cenas que as crônicas narram. “Totalmente diferentes do que o que eu pensava antes. Engraçado que, para mim, foi uma redescoberta das minhas crônicas. Quando via a palavra saltar da página para eu ler, comecei a ter uma nova experiência, de revelação dos meus textos, mesmo. Coisa que eu lendo, não percebia”, avalia.

E reflete: “No estúdio, enquanto gravava, falava assim: ‘Não, calma! Não é assim, vamos tentar outra entonação, outro tom...’. E eu acho que muda, sim, até a interpretação para quem lê ou ouve a obra. Uma das coisas que mais falavam comigo dos meus livros era isso, inclusive. De que me ouviam ler o meu texto enquanto liam, o que eu acho um superelogio. Na audição isso será comprovado. Ou não (risos)”.

CONFIRA A VIDEOCRÔNICA "HOMEM AO MAR", DE JACE

Apesar de estar investindo nessa nova plataforma – a de distribuir livros por áudio –, o autor também crê que a literatura possa se beneficiar de outras tecnologias para fazer com que mais pessoas se interessem e criem o hábito de consumir livros.

“Acho que o audiovisual também é uma tecnologia a ser explorada. Dependendo, claro. A crônica é muito dinâmica, mais simples... Um romance não daria. Porque um romance viraria um filme, não seria um livro em vídeo. Mas para textos menores acho que funcionaria muito bem. E não tem como fugir disso, das novas tecnologias. Eu atraio gente mais jovem para trabalhar comigo por isso... E me dá um gás! Sempre tive o espírito de criar, fazer coisas novas”, pondera.

Além da própria voz, Jace também convidou duas artistas para participarem do audiolivro, sendo uma de 70 anos de idade e outra de 7. “Quis fazer esse contraponto do 7 e 70 para mostrar que a arte é acessível a todos”, justifica. De 70, o autor chamou a atriz Betty Erthal. E de 7, sua afilhada Annelise Damasceno. “Betty é uma gigante, que já trabalhou com outras gigantes como atriz, como Fernanda Montenegro, Vera Fischer... E a minha afilhada sempre foi apaixonada por esse mundo, desde bebê. E eu a inseri no hábito da leitura”, termina.

“Existe uma frase que gosto muito, que reflete todo esse contexto do audiolivro e desse momento, que é ‘O artista não pode perder de vista’. E eu acho que é isso. Quem escreve não pode perder o mundo ao seu redor e esse mundo é feito de pessoas. E o ‘Olhar de Aceno Para os Lados’ é sobre esse olhar para o redor”, finaliza.

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