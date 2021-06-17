Em Colatina

Festival Fenaviola divulga lista de classificados para as semifinais

Evento, que será transmitido virtualmente, acontece entre os dias 24 e 26 de junho
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 07:00

Tradicional Fenaviola acontece em formato virtual, entre os dias 24 e 26 de junho Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação
Tradicional Fenaviola acontece em formato virtual, entre os dias 24 e 26 de junho Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação
Tradicional festival de música colatinense, o Festival Nacional de Viola (Fenaviola) chega a sua 13ªedição apostando no formato on-line, por conta da pandemia da Covid-19. As transmissões estão marcadas para acontecer entre os dias 24 a 26 de junho - com transmissão direto da recém-inaugurada biblioteca da cidade - e, nesta terça-feira (15), a organização divulgou a lista das composições classificadas para as etapas de semifinais.
Foram 24 selecionados, incluindo compositores de sete Estados e do Distrito Federal. No total, o festival recebeu 63 inscrições e a relação completa dos escolhidos pode ser conferida na internet. Nos próximos dias, os organizadores devem divulgar os horários e a plataforma de exibição.
Entre os capixabas, continuam na disputa "Cigarro de Palha", de Marcos Penitenti e Daniel Moreira, de Colatina; "Toada", de Ademar Teixeira, de Pinheiros, e "Voltei", de Eder de Oliveira, também de Colatina. 
A lista está dividida por data de apresentação, sendo metade no dia 24 de junho e o restante no dia 25. Para a etapa final, uma comissão irá julgar as apresentações.
Após a apresentação das semifinais, 12 candidatos serão selecionados para a etapa final do festival. Eles concorrem a premiações de até R$ 3 mil reais. Além disso, uma comissão também premiará o melhor violeiro, com R$ 1 mil e troféu. Os critérios de pontuação abrangem: letra, melodia, interpretação e melhor violeiro.

OS SELECIONADOS PARA O 13º FENAVIOLA

  • QUINTA-FEIRA (24)

  • “CANTA VIOLA CAIPIRA”, DE MARCOS GONÇALVES DA ROCHA (MG)  
  • “PASSARINHEIRO”, DE SANDRO LIVAHCK (SP)  
  • “DONDE ANDA MEU AMOR”, DE DALMIR LOTT E JOSÉ MÁRIO DIAS PINTO (MG)  
  • "CANTIGA DO AMOR ANTIGO", DE PAPALO MONTEIRO (BA)  
  • "CIGARRO DE PALHA", DE MARCOS PENITENTI E DANIEL MOREIRA (ES)  
  • "PELEJA DA VIOLA AFIADA COM O MAL-ASSOMBRADO", DE DIORGEM JÚNIOR GOVERNADOR (MG) 
  • "VIVER AO NATURAL", DE CARLINHOS WEISS, ALEMÃO PEDRO, MÁRIO HUNTER, RAY ABREU, CARLOS DALLASTRA ALVORADA (RS)  
  • "A VIOLA E EU", DE CÍCERO GONÇALVES E ADRIANO ROSA (SP)  
  • "INTERIORES", DE MARCIA CHERUBIN E BRUNO KOHL (SP)  
  • "O QUE NOS TOCA", DE ROBERTHO ÁZIS (RJ)
     
  • SEXTA-FEIRA (25)

  • "RIO PERENE", DE BRUNO SANCHES REGENTE (SP)  
  • "CELEBRAÇÃO", DE ZEBETO CORRÊA E MARTIM CÉSAR (MG)  
  • "TOADA", DE ADEMAR TEIXEIRA (ES)  
  • "FLOR SERTANEJA", DE MARCELLO LINHOS (DF)  
  • "VIOLA CATIVA", DE DAVID FRANÇA E GILMAR FRANÇA ANDRADAS (MG)  
  • "CANÇÕES NEGREIRAS", DE TAVINHO LIMMA (SP)  
  • "MORADOR ANTIGO", DE THOBIAS JACÓ (MG)  
  • "GRITO", DE MIGUEL ARRUDA (SC)  
  • "GERMINAR", DE RAFFAEL SILVA LOPES (MG)  
  • "DESCRIÇÕES NORDESTINAS", DE WALTER LAJES E DORINHO CHAVES (BA)  
  • "VOLTEI", DE EDER DE OLIVEIRA (ES)  
  • "CORAÇÃO ESTRADEIRO", DE LUÍS DILLAH E VALÉRIA PISAURO (SP)  
*Com informações da Prefeitura de Colatina

Veja Também

Colatina realiza primeiro evento teste com "cercadinho" e distanciamento social

Biblioteca pública de Colatina reabre após um ano de reformas

Colatina abre concursos culturais para comemorar seu centenário

