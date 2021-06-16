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Rick Riordan revela estar procurando diretor para série 'Percy Jackson'

Ter um temperamento certo e ser apaixonado pela saga são pré-requisitos necessários listados pelo escritor e criador Rick Riordan.

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 16:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2021 às 16:46
Série da Disney 'Percy Jackson e Os Olimpianos'
Série da Disney 'Percy Jackson e Os Olimpianos' Crédito: Reprodução/Disney
A esperada série sobre a saga Percy Jackson e Os Olimpianos ganhou novas atualizações. O escritor e criador da saga, Rick Riordan, revelou estar procurando um diretor para a série, e avisou que este é o último passo antes de começarem a escalar os atores da série.
O autor disse em seu blog que esteve com os showrunners da série e que começaram as buscas pelo diretor certo para o projeto. Ele elencou algumas características específicas que procura e, por isso, não deve ser um processo tão rápido:
1 - Existem muitos diretores fabulosos, mas todos eles estão extremamente ocupados em projetos diferentes. Temos que encontrar alguém que tenha espaço em sua agenda no mesmo período em que estaremos fazendo Percy, o que não é uma tarefa fácil.
2 - Como professor do ensino médio, posso perceber que trabalhar com crianças não é para todos. Você precisa ter o temperamento certo e muita paciência. Além de diretor, você tem que ser professor.
3 - A série será um grande investimento. Isso significa que o pessoal do estúdio e da plataforma de streaming quer sentir que nosso diretor é a melhor pessoa para o trabalho. Justo!
4 - Alguém que conhece, ama e entende Percy Jackson é fundamental por razões óbvias. "PJO" tem seu próprio caráter, tom e personalidade. Precisamos encontrar alguém que consiga isso e que trabalhe bem com a equipe que já temos.
Mesmo com o longo processo, Riordan se diz confiante de que vão achar o diretor certo. A série será produzida pela Disney e será disponibilizada no Disney+. Ainda não há data prevista para o lançamento.

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