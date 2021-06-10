O que assistir para acompanhar a série "Loki", da Disney+?

VINGADORES: ULTIMATO (2019)

Thor (Chris Hemsworth) estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin (Anthony Hopkins) quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece às ordens do rei e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido, Odin retira seus poderes e o expulsa para a Terra. Lá, Thor acaba conhecendo a cientista Jane Foster (Natalie Portman) e precisa recuperar seu martelo, enquanto seu irmão Loki (Tom Hiddleston) elabora um plano para assumir o poder. Mas os guerreiros do Deus do Trovão fazem a mesma viagem para buscar o amigo e impedir que isso aconteça. Só que eles não vieram sozinhos e o inimigo está presente para uma batalha que está apenas começando.

Loki (Tom Hiddleston) retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o Tesseract de dentro de instalações da S.H.I.E.L.D. e, com isso, adquire grandes poderes. No intuito de contê-lo, Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades, mas que jamais haviam trabalhado juntas: Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Viúva Negra (Scarlett Johansson).

Enquanto Thor (Chris Hemsworth) liderava as últimas batalhas para conquistar a paz entre os Nove Reinos, o maldito elfo negro Malekith (Christopher Eccleston) acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna. Alertado do perigo por Odin (Anthony Hopkins), o herói precisa contar com a ajuda dos companheiros Volstagg (Ray Stevenson), Sif (Jaimie Alexander), entre outros, e até de seu irmão Loki (Tom Hiddleston), em um plano audacioso para salvar o universo do grande mal. Mas os caminhos de Thor e da amada Jane Foster (Natalie Portman) se cruzam novamente e, dessa vez, a vida dela está realmente em perigo.

Após anos afastado, Thor (Chris Hemsworth) retorna para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela (Cate Blanchett), a poderosa e implacável deusa da morte. Com o auxílio de Loki (Tom Hiddleston), ele enfrenta Hela, mas durante a batalha acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.

Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes. Logo no início, Thanos tortura Thor para tentar conseguir o Tesseract. Loki mostra a peça para Thanos, e faz uma tentativa de matar o titã para salvar o irmão, mas acaba morto.