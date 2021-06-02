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Cinema

Claudia Raia e filha Sophia vão dublar "Luca", nova animação da Disney/Pixar

Atriz anunciou participação em vídeo postado nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:43

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:43

A atriz Claudia Raia e sua filha, Sophia Raia, são as novas dubladoras da Pixar/Disney. A atriz anunciou em seu Instagram a participação no filme "Luca", que tem estreia exclusiva no Disney+ marcada para o dia 18 de junho.
A atriz Claudia Raia será uma das dubladoras da animação
A atriz Claudia Raia será uma das dubladoras da animação "Luca", da Disney Crédito: Reprodução/Instragam @claudiaraia
No vídeo, Claudia mostra uma extrovertida simulação de teste para dublagem do filme em que protagonizam ela, sua filha e o ator Luis Miranda. Na legenda ela escreveu: "Eu estava doida para contar essa novidade para vocês! Sim, eu agora sou dubladora da Disney/Pixar, tá bom pra vocês?! Eu e Sophia Raia, tá?! Porque em filme para família, a gente está também trabalhando em família".
Na animação, Claudia Raia dá voz a personagem Signora Mastroianni, enquanto Sophia será Chiara e o ator Luis Miranda será o responsável por dublar o personagem Tio Ugo.
O filme "Luca" conta a história do protagonista que dá nome ao título vivendo aventuras com seu novo melhor amigo Alberto, mas a diversão é ameaçada por um segredo: ele e seu amigo são monstros marinhos de outro mundo, que fica abaixo da superfície da água.

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