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Disney interrompe apresentações do musical 'Aladdin' após casos de Covid

Cancelamento aconteceu um dia após reabertura

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 16:12
Musical da Broadway Aladdin
Musical da Broadway Aladdin Crédito: Instagram/aladdin
Após um ano sem musicais na Broadway, a Disney interrompeu as próximas apresentações de "Aladdin" nesta quarta-feira (29), devido ao aumento no número de casos de Covid-19 entre os membros da produção do espetáculo.
Em um comunicado divulgado no Twitter, o perfil oficial do musical afirmou: "Por meio de nossos protocolos de teste rigorosos, casos inesperados de Covid-19 foram detectados com a companhia de 'Aladdin' no The New Amsterdam Theatre".
"Como o bem-estar e a segurança de nossos convidados, elenco e equipe são nossa prioridade, a apresentação de hoje à noite, quarta-feira, 29 de setembro, foi cancelada", continuou. "Continuaremos a fornecer suporte aos membros afetados da empresa Aladdin enquanto eles se recuperam", concluiu.
O cancelamento aconteceu apenas um dia após a reabertura do musical, que acontecia após a Broadway ficar mais de um ano fechada. Segundo o site Deadline, a Broadway exige que todos os membros da empresa e o público sejam vacinados contra a Covid, e que o público e funcionários fora do palco estejam usando máscaras durante a apresentação.
O acontecimento foi o primeiro e único cancelamento confirmado de uma produção reaberta, desde que o espetáculo Springsteen on Broadway deu início ao retorno da indústria em junho deste ano. O musical de "Aladdin" foi inspirado na animação da Disney de 1992 e possui canções de Alan Menken, Howard Ashman, Tim Rice Chad Beguelin.

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