Veja o trailer

Billie Eilish se transforma em princesa da Disney em 'Happier Than Ever'

O filme musical narra sua trajetória e a nova fase, após lançamento do último álbum

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:01

Agência Estado

A cantora americana Billie Eilish (19) Crédito: Kenneth Cappello/Divulgação
Billie Eilish se transforma em uma princesa da Disney no novo trailer lançado nesta terça-feira, 24. Em Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles, do live-action para a animação, a cantora apresenta seu show intimista com as canções do último álbum. A produção será disponibilizada no Disney+ no dia 3 de setembro.
Billie e sua banda, incluindo seu irmão e produtor Finneas, apresentam o show gravado no Hollywood Bowl, o famoso anfiteatro localizado em Hollywood Hills, Los Angeles. A performance do álbum Happier Than Ever, lançado em 30 de julho, foi gravada em cenários isolados, sem a presença de uma plateia por causa da pandemia do novo coronavírus.
A cantora narra sua trajetória no filme musical feito para o streaming da Disney. Além das músicas inéditas, Eilish entrega também seus hits já conhecidos.
Depois de comprar o musical da cantora Taylor Swift, Folklore: The Long Pond Studio Sessions, a Disney teve uma ótima audiência e passou a investir em concertos exclusivos de grandes nomes da música para o seu catálogo.
Assista ao trailer de Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles.

