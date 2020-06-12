Dia dos Namorados: 5 jogos para curtir com a pessoa amada

O jogo Mario Kart Crédito: Nintendo/Divulgação

Flores, bombons, jantares... se você cansou dos presentes e programações normais para o Dia dos Namorados e quer uma opção diferente, eis a nossa lista. Neste ano, o Divirta-se resolveu mostrar que, no amor ou na doença, o melhor é se divertir juntos e oferece uma lista de games para curtir a dois.

Sim, eles estão em alta e podem até mesmo ser um presente criativo. Mesmo sem alguns pombinhos não poderem se reunir devido ao período de isolamento social, os jogos oferecem uma diversão surpreendente para jogar em casa ou até numa chamada de vídeo. Confira abaixo algumas opções que envolvem plataformas como videogame, computador, celular e até mesmo os antigos jogos de tabuleiro.

CHRONICLES OF CRIME

1-4 pessoas

Plataforma: board game

board game Distribuidor: Galápagos Jogos

Chronicles of Crime é um jogo cooperativo de solução de casos com o uso de aplicativo. A novidade traz a tecnologia Scan & Play, que combina o mundo digital e a vida real, com possibilidade de explorar cenas 360º e escanear peças do jogo. Nele, você e o love são investigadores da Scotland Yard chamados para solucionar diversos crimes impensáveis. É preciso interrogar suspeitos, vasculhar cenas do crime e levar evidências para o hacker, o legista o especialista forense ou o criminologista. Uma verdadeira experiência imersiva e cheia de momentos emocionantes.

GUITAR HERO / ROCK BAND

1-2 pessoas



Plataforma: Playstation, XBox, Wii e AppleStore



Playstation, XBox, Wii e AppleStore Distribuidor: Activision



Os jogos musicais são uma boa pedida. Seja a consagrada série Guitar Hero ou os demais que surgiram daí, como a série Rock Band, este tipo de game é diversão garantida para casais que podem disputar enquanto curtem uma boa música.

OVERCOOKED



1-4 pessoas



Plataforma: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows



PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows Desenvolvedor: Ghost Town Games Ltd.



Dá até para cozinhar junto e se divertir. Overcooked é um jogo caótico de cooperação na cozinha para um a quatro jogadores. Trabalhando em equipe, você e o seu crush viram chefes de cozinha que precisam preparar, cozinhar e servir uma variedade de pedidos antes que os clientes chatos saiam irritados. Porém, as cozinhas não são comuns. Ambientes diversos como um caminhão, até mesmo numa estação espacial, são as opções de espaços para cozinhar neste game. Porque vale jogar com o amor? Um terá de ajudar o outro, já que vocês terão que preparar uma ampla gama de pratos e trabalhar em conjunto para se tornarem a melhor equipe e a mais eficiente!

ESCAPE ROOM: BOARD GAME



2-5 pessoas



Plataforma: board game



board game Distribuidor: Galápagos Jogos



Escape Room: Board Game traz para as mesas a emoção dos jogos de escape. São quatro aventuras de 60 minutos cada, nas quais você vai precisar da ajuda do crush para resolver quebra-cabeças e solucionar o mistério por trás de cada história. O jogo vem com um decodificador digital que faz a contagem regressiva e emite música de fundo para ambientação, além de contar com compartimentos contendo pistas e espaços para colocar as chaves. Os quatro cenários possuem diferentes níveis de dificuldade e histórias inéditas.

Mario Kart



1-7 pessoas



Distribuidor: Nintendo



Nintendo Plataformas: consoles da Nintendo e celulares com Android e IOS

