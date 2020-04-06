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Cultura

Crivella exonera 11 pessoas da Secretaria de Cultura em meio ao coronavírus

Mudanças divulgadas no Diário Oficial vieram acompanhadas de outras 12 nomeações na pasta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 20:00

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 20:00

MPRJ recomenda a Crivella que não exija lacre em publicações LGBT
Crivella é o prefeito do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo
A gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) na Prefeitura do Rio de Janeiro exonerou 11 pessoas ligadas à Secretaria de Cultura.
As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (6). Além das exonerações, foram feitas também 12 nomeações relacionadas à pasta.
Uma delas é a de David Lima Santos, que foi o nomeado para a Coordenaria de Economia Criativa e da Juventude. Já Anna Paula Cláudio da Silva aparece como a escolhida para o cargo de gerente de documentação e pesquisa da Coordenação de Igualdade Racial.

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Patricia de Castro, por sua vez, assumiu a comissão de gerente do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica e da Coordenadoria de Equipamentos Culturais.
Também ocorreram trocas em cargos de assistentes e gerentes de órgãos vinculados à secretaria.

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