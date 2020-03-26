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Coronavírus

Crivella pede liberação de FGTS para profissional com maior prejuízo

Motoristas de ônibus estão entre as categorias que prefeito do Rio quer que sejam beneficiadas

Publicado em 26 de Março de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 20:12
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), fez nesta quinta-feira (26) um apelo ao governo federal para que libere o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores mais afetados pela crise do novo coronavírus.
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
Crivella voltou a pedir à população que siga as orientações do Ministério da Saúde e permaneça em afastamento social Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
"Se o governo federal puder liberar o FGTS para esses motoristas de ônibus e BRT e produtores culturais, que são 50 mil na cidade, e os ambulantes, além de motoristas de táxi e de aplicativos, seria uma grande ajuda. Ter acesso às suas poupanças vai permitir sobreviver neste momento de baixa demanda", afirmou Crivella, enquanto acompanhou a desinfecção dos trens da Central do Brasil, ação dos militares das Forças Armadas, que atuam em parceria com a prefeitura.
Na sexta-feira (27) o prefeito vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e reforçar o pedido.
Crivella voltou a pedir à população que siga as orientações do Ministério da Saúde e permaneça em afastamento social. Ele afirmou que em 15 dias as medidas de restrição poderão ser revistas aos poucos, caso o ritmo de contágio diminua. Para minimizar o impacto na economia, o prefeito lembrou que autorizou lojas de conveniência em postos de gasolina e de material de construção a reabrir a partir desta sexta-feira.
"Por quê? Porque a indústria de construção civil, que é a maior que temos no país, precisa continuar trabalhando. Onde é que eles vão comprar cimento, areia, pedra, aço, madeira, tubo, fio elétrico? Eles vão comprar nesse mercado. Então abrimos", justificou Crivella.

LIMPEZA NOS TRENS

O prefeito acompanhou o início do trabalho de desinfecção dos meios de transporte público realizado pelos militares em apoio à prefeitura. Nos vagões dos trens da Supervia, os militares aspergiram uma solução que mata o coronavírus.
"Quero agradecer às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que estão fazendo um trabalho extraordinário na cidade do Rio de Janeiro de desinfecção dos meios de transporte de massa. Vão também para os ônibus, depois a estações de metrô, trabalhando de madrugada, assim como nas barcas e no VLT", disse Crivella. "Essa foi uma solicitação que o secretário de Transportes e eu fizemos ao general Júlio Cesar Arruda, comandante militar do Leste".

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O general explicou que o serviço será feito fora do horário de funcionamento dos meios de transporte, para não prejudicar o público: "Essa desinfecção nos veículos e instalações usados por grande número de pessoas é feita fora do horário de funcionamento ao público, por técnicos do Exército e da Marinha com essa expertise. É um trabalho complementar, porque a Comlurb já faz esse serviço", explicou o comandante militar do Leste.
As ações de desinfecção de locais com grande movimentação e concentração de pessoas para reduzir riscos de contágio pelo novo coronavírus começaram na terça-feira (24). Segundo a prefeitura, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) higieniza os pontos de ônibus, os acessos às estações de metrô, BRT, barcas e trem, a Central do Brasil, a rodoviária e o entorno dos principais hospitais municipais e estaduais.

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