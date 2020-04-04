Crivella diz que vai doar seu salário para fundo contra coronavírus

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou neste sábado (4) que vai doar seu próprio salário para o Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus (FECC), aprovado na semana passada pela Câmara Municipal.

"O fundo foi aprovado por unanimidade na Câmara. Vamos ajudar. Todos juntos, ficamos mais fortes e vamos vencer esse coronavírus", afirmou o prefeito. Crivella tem salário líquido de cerca de R$ 15 mil e recebe o próximo vencimento na semana que vem.

Para receber as contribuições ao FECC, a prefeitura abriu no Banco do Brasil a conta 295.019-7 (agência 2234-9).

O prefeito também vai enviar projetos de lei à câmara para reduzir impostos e ampliar a renegociação de tributos em atraso.