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Coronavírus no Brasil

Crivella diz que vai doar seu salário para fundo contra coronavírus

O prefeito do Rio de Janeiro tem salário líquido de cerca de R$ 15 mil e recebe o próximo vencimento na semana que vem.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 16:26

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 16:26

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
 O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou neste sábado (4) que vai doar seu próprio salário para o Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus (FECC), aprovado na semana passada pela Câmara Municipal.
"O fundo foi aprovado por unanimidade na Câmara. Vamos ajudar. Todos juntos, ficamos mais fortes e vamos vencer esse coronavírus", afirmou o prefeito. Crivella tem salário líquido de cerca de R$ 15 mil e recebe o próximo vencimento na semana que vem.
Para receber as contribuições ao FECC, a prefeitura abriu no Banco do Brasil a conta 295.019-7 (agência 2234-9).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O prefeito também vai enviar projetos de lei à câmara para reduzir impostos e ampliar a renegociação de tributos em atraso.
A principal medida prevê a redução de 20% no valor do ISS devido de abril a junho, desde que pagos à vista pelo contribuinte no vencimento do imposto. Foi também proposta uma redução de 20% no IPTU das cotas em aberto e a vencer.

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