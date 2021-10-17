Com sessões na rua, Baixo Guandu participa da "3ª Mostra Cinemas do Brasil"

Cena do filme "O Projecionista", de Vinicio Marzano, um dos selecionados da 3ª Mostra Cinemas Do Brasil Crédito: Reprodução/Facebook

Criado há cerca de sete anos, por conta da paixão de sua fundadora e presidente pela Sétima Arte, Vênus Olyvier, o Cineclube CinemAqui, de Baixo Guandu, participa da programação da "3ª Mostra Cinemas do Brasil", que, para este ano, selecionou 31 filmes e uma websérie que versam sobre cinemas de rua, personagens e ações cineclubistas.

Avenida Carlos de Medeiros. Serão oito sessões, com a primeira acontecendo em 23 de outubro, às 11h, se estendendo em dias alternados até 20 de novembro. Os filmes também estão disponíveis gratuitamente no Por falar em cineclubismo, provando a tradição e a essência do movimento, as projeções na cidade do Norte do Estado acontecerão na rua, mais precisamente na. Serão oito sessões, com a primeira acontecendo em 23 de outubro, às 11h, se estendendo em dias alternados até 20 de novembro. Os filmes também estão disponíveis gratuitamente no site do evento até 31 de outubro.

"A projeção será em uma avenida movimentada, onde muitas pessoas se reúnem para comer e conversar. Pretendemos colocar cerca de 50 cadeiras e um telão. Eventos como esse são essenciais para a difusão do audiovisual independente. Até porque, é a forma mais democrática de levar cultura a cidades com pouco acesso a ela. Assim, atingimos um público maior e acabamos criando formadores de opinião", defende Vênus.

As exibições em formato híbrido da "3ª Mostra Cinemas do Brasil" estão distribuídas nos recortes: "Diálogos com o Cinema"; "Cinema de Rua e Novas Mídias"; "Cinema em Toda Parte"; "Memórias de Cinema"; "Por Trás da Tela"; "Protagonistas de Cinema", "Sessão Proibida" e "Subúrbio em Transe". Além disso, haverá sessões especiais, com curta "Quando a sala de Projeção Vira Personagem" e "No Mundo de 2020", com filmes e programação das edições anteriores da mostra. Ainda virtualmente, haverá uma série de debates e apresentações culturais. Toda a programação pode ser conferida na internet

Entre os filmes selecionados, obras que remetem aos "proibidos" cinemas pornôs dos centros das cidades, muito comuns até o início dos anos 2000, como "Rua da Carioca, 49", de Daniel Mata Roque, sobre o Cine Íris, no Rio de Janeiro, que, além da projeção de produções eróticas, ficou conhecido por suas badaladas festa raves.

Também não deixe de ver o delicioso curta-metragem paulistano "Cineminha", de David Cejkinski, em que a saudosa atriz Etty Fraser encarna uma "senhorinha" que decide, sem querer, ao lado de uma amiga (Cathy Staurt) entrar em um antigo cinema de rua no centro de São Paulo que elas frequentavam na juventude.

TRAJETÓRIA

Único representante capixaba na programação da "3ª Mostra Cinemas do Brasil", o Cineclube CinemAqui, de Baixo Guandu, comemora a aquisição de um material de projeção próprio, vindo com a verba recebida de um edital de cineclubismo promovido pela Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES.

"Antes, fazíamos as sessões em praças, praias, escolas e ruas com um material emprestado ou alugado. Agora, compramos uma tela e um sistema de projeção, o que possibilitará a ampliação das nossas atividades", detalha Vênus Olyvier, relembrando que, na época em que faltava verba, pedia às pessoas para levar suas próprias cadeiras e cangas de praia para as sessões. "Já teve gente que viu filme até sentado no chão (risos). O negócio é participar e ter acesso à cultura", destaca.

Sessão do Cineclube CinemAqui em uma escola de Muqui: pre Crédito: Vênus Olyvier

"Estamos com uma programação itinerante. Em janeiro, devemos levar o cineclube para Piúma, aproveitando o verão. Em março, teremos uma programação em Muqui e em Vitória", revela, destacando que os títulos exibidos, normalmente, são independentes e cedidos por uma parceria com a OCCa (Organização dos Cineclubes Capixabas) e a CNC (Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros).

"Buscamos seguir as demandas da população para fazermos a programação. Se estamos em uma comunidade de risco social, onde há um alto índice de violência contra mulheres e crianças, exibimos projetos com essa temática, para levar conscientização aos moradores", explica, revelando que, ao todo, entre as cidades de Muqui, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma e Baixo Guandu, o CinemAqui já atendeu mais de 25 mil expectadores.

"3ª MOSTRA CINEMAS DO BRASIL"

O QUE É: Festival que conta com 31 filmes e uma websérie que versam sobre cinemas de rua, personagens e ações cineclubistas. A mostra estará disponível gratuitamente no site do festival, até 31 de outubro. Ainda haverá sessões presenciais e exibições em TVs públicas da Bahia, Pernambuco e Sergipe





Festival que conta com 31 filmes e uma websérie que versam sobre cinemas de rua, personagens e ações cineclubistas. A mostra estará disponível gratuitamente no site do festival, até 31 de outubro. Ainda haverá sessões presenciais e exibições em TVs públicas da Bahia, Pernambuco e Sergipe SESSÕES EM BAIXO GUANDU: As exibições acontecem em 23/10, às 11h; 26/10, às 19h; 27/10, às 20h; 28/10, às 19h; 29/10, às 20h; 19/11, às 21h; 20/11, às 20h; e 30/11, às 21h. Avenida Carlos de Medeiros, 848, Centro

FILMES SELECIONADOS