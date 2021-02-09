Com Maisa e Dony De Nuccio, SBT anuncia estreia de Bake Off Brasil

Famosos participam do Bake Off Brasil - Celebridades (SBT) Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

O SBT anunciou a estreia no dia 20, às 22h30, da temporada inédita do reality de confeitaria "Bake Off Brasil - Celebridades". Entre os 16 participantes da competição estão nomes como a apresentadora e atriz Maisa Silva, o jornalista Dony De Nuccio, a atriz Renata Dominguez, o ator Dalton Vigh o ex-BBB Pyong Lee e o padre e cantor Alessandro Campos.

Participam também desta edição os cabeleireiros de programas do SBT Robson Jassa (Fábrica de Casamentos) e Rodrigo Cintra (esquadrão da Moda). Completam a lista de competidores Renata Kuerten (modelo e apresentadora), Thaís Pacholeck (atriz), Gabriel Santana (ator),Júlio Cocielo (youtuber), Maria Gal (atriz), Marcelo Airold (ator), Monalysa Alcântara (modelo) e Fernanda Venturini (jogadora de vôlei).

Com apresentação de Nadja Haddad e júri da chef confeitaria Beca Milano e do renomado padeiro Olivier Anquier, esta é a primeira vez que o reality ganha uma temporada inteira, de nove semanas, apenas com participantes famosos. Antes disso, o SBT colocou os famosos para cozinhar apenas em seus especiais de fim de ano.