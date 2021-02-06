Saiba como assistir aos principais indicados ao Globo de Ouro 2021

A vida em quarentena não foi a única coisa dominada pelas plataformas de streaming. Divulgados nesta quarta-feira (3), os indicados ao Globo de Ouro de 2021 (premiação anual que reconhece os destaques do cinema e da televisão) mostram como esses serviços dominaram o mundo.

Cena do filme "Mank", em cartaz na Netflix: bastidores de "Cidadão Kane" Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix foi a campeã de menções, com 20 indicações em TV e outras 22 em cinema. A HBO também aparece com sete nomeações para produções da casa e o Amazon Prime Video concorrerá em sete categorias com filmes próprios. Os lançamentos tradicionais, no entanto, também marcaram presença com obras de estúdios como Focus Features, Searchlight Pictures e Sony.

Se você está perdido entre os lançamentos e quer preparar a sua lista de favoritos até o dia 28 de fevereiro, quando acontece a premiação, facilitamos o seu trabalho. A seguir, confira como e onde maratonar, no streaming, os queridinhos da crítica de Hollywood nas principais categorias do evento.

CINEMA

Os 7 de Chicago

(EUA, 2020. Direção: Aaron Sorkin. Com: Eddie Redmayne, Alex Sharp e Sacha Baron Cohen. Netflix . 16 anos)



. 16 anos) O QUE É: O que era para ser um protesto pacífico durante a Convenção Nacional Democrata de 1968, nos Estados Unidos, transforma-se em um confronto violento entre os manifestantes, a Guarda Nacional e a polícia. Sete ativistas são detidos e o julgamento se torna histórico.



O que era para ser um protesto pacífico durante a Convenção Nacional Democrata de 1968, nos Estados Unidos, transforma-se em um confronto violento entre os manifestantes, a Guarda Nacional e a polícia. Sete ativistas são detidos e o julgamento se torna histórico. Indicado a Melhor Filme de Drama, Ator Coadjuvante, Diretor, Roteiro e Canção Original



Borat: Fita de Cinema Seguinte

(EUA/Reino Unido, 2020. Direção: Jason Woliner. Com: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalov e Irina Nowak. Amazon Prime. 16 anos).



16 anos). O QUE É: ​Filmado durante a quarentena, o longa acompanha a volta do jornalista fictício Borat, que acredita ser uma grande estrela depois da fama alcançada com o longa-metragem anterior, de 2006. Quando sua filha Tutar é oferecida como noiva ao vice-presidente americano Mike Pence, ele viaja para os Estados Unidos em meio à pandemia e às campanhas das eleições presidenciais americanas.



​Filmado durante a quarentena, o longa acompanha a volta do jornalista fictício Borat, que acredita ser uma grande estrela depois da fama alcançada com o longa-metragem anterior, de 2006. Quando sua filha Tutar é oferecida como noiva ao vice-presidente americano Mike Pence, ele viaja para os Estados Unidos em meio à pandemia e às campanhas das eleições presidenciais americanas. Indicado a Melhor Filme de Comédia ou Musical e Ator e Atriz de Comédia ou Musical



A Festa de Formatura

(EUA, 2020. Direção: Ryan Murphy. Com: Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden. Netflix. 14 anos)



14 anos) O QUE É: Depois de um colégio americano banir a presença de casais do mesmo sexo na festa de formatura anual, um grupo de estrelas decadentes da Broadway embarca na missão de ajudar uma garota a levar sua namorada para o evento.



Depois de um colégio americano banir a presença de casais do mesmo sexo na festa de formatura anual, um grupo de estrelas decadentes da Broadway embarca na missão de ajudar uma garota a levar sua namorada para o evento. Indicado a Melhor Filme de Comédia ou Musical



Hamilton

(EUA, 2020. Direção: Thomas Kail. Com: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo e Leslie Odom Jr.. Disney+ . 12 anos)



. 12 anos) O QUE É: ​ O espetáculo retrata, por meio da figura do advogado e político nova-iorquino Alexander Hamilton, a Revolução Americana e as disputas por poder nas primeiras décadas do país independente.



O espetáculo retrata, por meio da figura do advogado e político nova-iorquino Alexander Hamilton, a Revolução Americana e as disputas por poder nas primeiras décadas do país independente. Indicado a Melhor Filme de Comédia ou Musical e Ator de Comédia ou Musical



Mank

(EUA, 2020. Direção: David Fincher. Com: Gary Oldman, Amanda Seyfried e Tom Burke. Netflix. 14 anos)



14 anos) O QUE É: O longa acompanha o processo criativo do roteirista Herman J. Mankiewicz, responsável por "Cidadão Kane", de 1941, e sua disputa com o diretor do clássico, Orson Welles, pela autoria do enredo. Com fotografia em preto e branco, o filme também está cotado para disputar as principais categorias do Oscar.



O longa acompanha o processo criativo do roteirista Herman J. Mankiewicz, responsável por "Cidadão Kane", de 1941, e sua disputa com o diretor do clássico, Orson Welles, pela autoria do enredo. Com fotografia em preto e branco, o filme também está cotado para disputar as principais categorias do Oscar. Indicado a Melhor Filme de Drama, Ator de Drama, Atriz Coadjuvante, Diretor, Roteiro e Trilha Sonora



Pieces of a Woman

(EUA, 2020. Direção: Kornél Mundruczó. Com: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf e Molly Parker. Netflix. 16 anos)



16 anos) O QUE É: O fim de um parto comovente em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída e distante de seu parceiro e família.



O fim de um parto comovente em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída e distante de seu parceiro e família. Indicado a Melhor Atriz de Drama



O Som do Silêncio

(EUA, Bélgica, 2019. Direção: Darius Marder. Com: Riz Ahmed, Olivia Cooke e Paul Raci. Amazon Prime. 14 anos)



14 anos) ​O QUE É: A vida de um baterista de metal e ex-viciado muda radicalmente quando ele começa a perder a audição e tem que se afastar de sua parceira para entrar em uma instituição dedicada ao acompanhamento de pessoas surdas.



A vida de um baterista de metal e ex-viciado muda radicalmente quando ele começa a perder a audição e tem que se afastar de sua parceira para entrar em uma instituição dedicada ao acompanhamento de pessoas surdas. Indicado a Melhor Ator de Drama



Uma Noite em Miami

(EUA, 2020. Direção: Regina King. Com: Leslie Odom Jr., Kingsley Ben-Adir, Eli Goree e Aldis Hodge. Amazon Prime. 14 anos)



14 anos) O QUE É: ​O longa ficcionaliza uma conversa nos anos 1960 entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke - um dos fundadores do soul.



​O longa ficcionaliza uma conversa nos anos 1960 entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke - um dos fundadores do soul. Indicado a melhor ator coadjuvante, diretor e canção original



A Voz Suprema do Blues

(EUA, 2020. Direção: George C. Wolfe. Com: Viola Davis, Chadwick Boseman e Glynn Turman. Netflix. 14 anos)



14 anos) ​O QUE É: Adaptação da peça da Broadway do final dos anos 1980, o longa é protagonizado por Viola Davis e é o último filme de Chadwick Boseman, eternizado como o Pantera Negra. O filme se passa na Chicago de 1927 e acompanha a gravação de um disco de Ma Rainey, cantora reconhecida como a Mãe do Blues.



Adaptação da peça da Broadway do final dos anos 1980, o longa é protagonizado por Viola Davis e é o último filme de Chadwick Boseman, eternizado como o Pantera Negra. O filme se passa na Chicago de 1927 e acompanha a gravação de um disco de Ma Rainey, cantora reconhecida como a Mãe do Blues. Indicado a Melhor Atriz e Ator de Drama



TV

Better Call Saul

(EUA, 2020. Autor: Vince Gilligan e Peter Gould. Com: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn e Jonathan Banks. Netflix. 14 anos)



14 anos) O QUE É: A série é um prelúdio do que seria Breaking Bad e se passa seis anos antes do advogado Saul Goodman conhecer Walter White. Na história, o homem que se transformará em Goodman é conhecido como Jimmy McGill, um pequeno advogado que tenta acertar a vida financeira. A trama acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o homem que coloca criminosos dentro da lei.



A série é um prelúdio do que seria Breaking Bad e se passa seis anos antes do advogado Saul Goodman conhecer Walter White. Na história, o homem que se transformará em Goodman é conhecido como Jimmy McGill, um pequeno advogado que tenta acertar a vida financeira. A trama acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o homem que coloca criminosos dentro da lei. ​Indicada a Melhor Ator de Drama



The Crown

(Reino Unido, 2020. Autor: Peter Morgan. Com: Olivia Colman, Elizabeth Debicki e Josh O'Connor. Netflix. 12 anos)



12 anos) O QUE É: Na quarta temporada, a série sobre a família real britânica se passa entre 1979 e 1990 - e inclui o casamento do príncipe Charles e Lady Di, assim como a tensa relação entre Margaret Thatcher e a Rainha Elizabeth.



Na quarta temporada, a série sobre a família real britânica se passa entre 1979 e 1990 - e inclui o casamento do príncipe Charles e Lady Di, assim como a tensa relação entre Margaret Thatcher e a Rainha Elizabeth. Indicada a Melhor Série de Drama, Atrizes de Drama, Ator de Drama e Atrizes Coadjuvantes



Emily em Paris

(EUA, 2020. Criação: Darren Star. Com: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park. Netflix. 14 anos)



14 anos) O QUE É: ​ Se você acessou as redes sociais nas últimas semanas, deve ter visto alguma referência à série da Netflix. A produção conta a história de uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar com marketing de marcas de luxo. São dez episódios, nos quais a protagonista tenta se adaptar ao novo emprego, passeia por cenários icônicos, vive romances e alguns clichês.



Se você acessou as redes sociais nas últimas semanas, deve ter visto alguma referência à série da Netflix. A produção conta a história de uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar com marketing de marcas de luxo. São dez episódios, nos quais a protagonista tenta se adaptar ao novo emprego, passeia por cenários icônicos, vive romances e alguns clichês. Indicada a Melhor Série de Comédia e Atriz de Comédia



O Gambito da Rainha

(EUA, 2020. Criação: Scott Frank e Allan Scott. Com: Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie e Bill Camp. Netflix. 16 anos)



16 anos) ​O QUE É: Nos anos 1950, a órfã e jogadora prodígio de xadrez Beth Harmon luta contra o vício ao mesmo tempo em que se dedica à busca pelo topo no esporte.



Nos anos 1950, a órfã e jogadora prodígio de xadrez Beth Harmon luta contra o vício ao mesmo tempo em que se dedica à busca pelo topo no esporte. Indicada a Melhor Minissérie ou Filme para a TV e Atriz em Minissérie ou Filme para a TV



The Great

(EUA, 2020. Criação: Tony McNamara. Com: Elle Fanning, Nicholas Hoult e Phoebe Fox. Now e Starzplay. 16 anos)



16 anos) O QUE É: A minissérie de comédia dramática levemente baseada em fatos reais, conta a jornada de Catarina a Grande, que passou de forasteira à soberana com o reinado mais longevo da história da Rússia.



A minissérie de comédia dramática levemente baseada em fatos reais, conta a jornada de Catarina a Grande, que passou de forasteira à soberana com o reinado mais longevo da história da Rússia. Indicada a Melhor Série de Comédia e Atrizes e Ator de comédia



Killing Eve - Dupla Obsessão

(Reino Unido, 2018. Criação: Phoebe Waller-Bridge. Com: Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw. Globo Play. 18 anos)



18 anos) O QUE É: Uma perigosa caçada começa quando a agente secreta Eve (Sandra Oh) fica obcecada em capturar a misteriosa e peculiar assassina em série Villanelle, interpretada por Jodie Comer. Depois de uma série de eventos, as jornadas das duas se encontram e elas se aproximam.



Uma perigosa caçada começa quando a agente secreta Eve (Sandra Oh) fica obcecada em capturar a misteriosa e peculiar assassina em série Villanelle, interpretada por Jodie Comer. Depois de uma série de eventos, as jornadas das duas se encontram e elas se aproximam. Indicada a Melhor Atriz de Drama



Lovecraft Country

(​EUAs, 2020. Criação: Misha Green. Com: Jonathan Majors, Jurnee Smollett e Courtney B. Vance. HBO Go. 16 anos)



16 anos) O QUE É: Com produção de Jordan Peele, a série de dez episódios se baseia na fantasia para tratar de problemas reais. A história acompanha Atticus Freeman, que descobre que o pai desapareceu. Com o tio e uma amiga, ele inicia uma viagem pelo noroeste dos Estados Unidos para procurá-lo. No caminho, encontra criaturas surreais, como monstros cheios de olhos e línguas.



Com produção de Jordan Peele, a série de dez episódios se baseia na fantasia para tratar de problemas reais. A história acompanha Atticus Freeman, que descobre que o pai desapareceu. Com o tio e uma amiga, ele inicia uma viagem pelo noroeste dos Estados Unidos para procurá-lo. No caminho, encontra criaturas surreais, como monstros cheios de olhos e línguas. Indicada a Melhor Série de Drama



The Mandalorian

(EUA, 2020. Autor: Jon Favreau. Com: Pedro Pascal, Gina Carano e Giancarlo Esposito. Disney+. 14 anos)



14 anos) O QUE É: Na primeira série televisiva em live-action de "Star Wars", Jon Favreau recorre ao clima de diversão, inocência e simplicidade das antigas matinês que inspiraram George Lucas a criar a saga. Aqui, o Mandalorian tem como missão salvar o primeiro e único Baby Yoda.



Na primeira série televisiva em live-action de "Star Wars", Jon Favreau recorre ao clima de diversão, inocência e simplicidade das antigas matinês que inspiraram George Lucas a criar a saga. Aqui, o Mandalorian tem como missão salvar o primeiro e único Baby Yoda. Indicada a Melhor Série de Drama



Mrs. America

(EUA, 2020. Criação: Dahvi Waller. Com: Cate Blanchett, Sarah Paulson e Uzo Aduba. Now. 16 anos)



16 anos) O QUE É: Nos Estados Unidos dos anos 1970, o movimento feminista trabalha para a aprovação da Emenda dos Direitos Iguais, mas encontra a resistência da advogada e ativista conservadora Phyllis Schlafly.



Nos Estados Unidos dos anos 1970, o movimento feminista trabalha para a aprovação da Emenda dos Direitos Iguais, mas encontra a resistência da advogada e ativista conservadora Phyllis Schlafly. Indicada a Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV



Ozark

(EUA, 2020. Autores: Bill Dubuque e Mark Williams. Com: Jason Bateman, Laura Linney e Sofia Hublitz. Netflix. 16 anos)



16 anos) O QUE É: A série acompanha uma família que lava dinheiro sujo no interior dos Estados Unidos. Na terceira temporada, os protagonistas conseguem convencer um cartel de drogas a poupar suas vidas ao permitir que eles montem uma operação de lavagem de dinheiro.



A série acompanha uma família que lava dinheiro sujo no interior dos Estados Unidos. Na terceira temporada, os protagonistas conseguem convencer um cartel de drogas a poupar suas vidas ao permitir que eles montem uma operação de lavagem de dinheiro. Indicada a Melhor Série de Drama e Melhor Atriz, Ator e Atriz Coadjuvante de Drama



Perry Mason

(EUA, 2020. Criação: Ron Fitzgerald e Rolin Jones. Com: Matthew Rhys, Juliet Rylance e Chris Chalk. HBO Go. 16 anos)



16 anos) O QUE É: Enquanto os Estados Unidos se recuperam da Grande Depressão, o advogado de defesa que dá nome à série tenta sobreviver como investigador particular no momento em que o caso de sua vida aparece. Baseada no personagem criado por Erle Stanley Gardner.



Enquanto os Estados Unidos se recuperam da Grande Depressão, o advogado de defesa que dá nome à série tenta sobreviver como investigador particular no momento em que o caso de sua vida aparece. Baseada no personagem criado por Erle Stanley Gardner. Indicada a Melhor Ator de Drama



Ratched

(EUA, 2020. Criação: Ryan Murphy e Evan Romansky. Com: Sarah Paulson, Finn Wittrock e Cynthia Nixon. Netflix. 18 anos)



18 anos) O QUE É: Nesta série, a personagem da enfermeira Mildred Ratched, que marcou o clássico "Um Estranho Ninho" (1975), é vivida por Sarah Paulson e tem seu passado explorado. Ambientada em 1947, a trama acompanha seu trabalho como enfermeira em um hospital psiquiátrico sinistro.



Nesta série, a personagem da enfermeira Mildred Ratched, que marcou o clássico "Um Estranho Ninho" (1975), é vivida por Sarah Paulson e tem seu passado explorado. Ambientada em 1947, a trama acompanha seu trabalho como enfermeira em um hospital psiquiátrico sinistro. Indicada a Melhor Série de Drama e Melhor Atriz de Drama



Schitt's Creek

(EUA, 2015. Criação: Dan Levy e Eugene Levy. Com: Dan Levy, Eugene Levy e Catherine O'Hara. Now. 16 anos)



16 anos) O QUE É: A série de comédia, uma das grandes vencedoras da última edição dos prêmios Emmy, acompanha a família Rose, que vai à falência e é obrigada a se mudar para o único bem que lhe resta: uma cidade pequena, comprada pelo patriarca como uma piada.



A série de comédia, uma das grandes vencedoras da última edição dos prêmios Emmy, acompanha a família Rose, que vai à falência e é obrigada a se mudar para o único bem que lhe resta: uma cidade pequena, comprada pelo patriarca como uma piada. Indicada a Melhor Série de Comédia ou Musical e Melhores Ator, Atriz e Atriz Coadjuvante de Comédia

