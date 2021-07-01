Com "Cruella" liberado, Disney+ terá pacote a R$ 1,90 no primeiro mês

A chegada de diversos serviços de streaming tem deixado o brasileiro confuso com tantas opções. Porém, a concorrência já parece estar trazendo bons frutos, com anúncios de promoções por parte das plataformas.
Nesta quinta-feira (1º), a Disney+ deu uma boa oportunidade para quem quer conhecer seus conteúdos, mas ainda estava na dúvida por causa do valor da assinatura (R$ 27,90 mensais no plano standard). Até a próxima quarta-feira (7), a assinatura poderá ser feita por R$ 1,90.
O valor promocional vale apenas para o primeiro mês. Caso queira continuar vendo os conteúdos da plataforma, o valor volta a ser o convencional. Porém, quem quiser pode encerrar a assinatura depois de 30 dias.
Com isso, será possível conferir diversas estreias que ocorrerão ao longo de julho. Entre elas estão os dois últimos episódios da série "Loki", estrelada por Tom Hiddleston, que repete seu personagem dos filmes da Marvel.
Outro destaque é a chegada do filme "Cruella" a partir do dia 16 para todos os assinantes, sem pagamento extra. O filme com Emma Stone ainda está nos cinemas e, antes dessa data, também pode ser visto na plataforma pagando um adicional de R$ 69,90.
Nessa modalidade (pagando o valor adicional), será possível conferir o aguardado "Viúva Negra", estrelado por Scarlett Johansson, a partir do dia 9 de julho ou o filme "Jungle Cruise", com Dwayne Johson e Emily Blunt, a partir do dia 30.
No dia 7, também estreia a série animada "Monstros no Trabalho", que se passa no universo de "Monstros S.A.". Já no dia 21, chega a série em live-action "Turner e Hooch", com Josh Peck, sobre um detetive que se alia a um cachorro.
Os assinantes também podem conferir outros sucessos recentes na plataforma, como os filmes "Luca", "Soul" e a versão live-action de "Mulan", bem como as séries "The Mandalorian", "WandaVision" e "Falcão e o Soldado Invernal".