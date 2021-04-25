Colunista de A Gazeta comenta Oscar 2021 em tempo real

A cerimônia do Oscar neste ano será bem diferente do que os amantes do cinema estão acostumados. Adiada em dois meses por conta da pandemia, a festa, que começa às 21h deste domingo (25), terá entradas ao vivo de várias cidades, incluindo Los Angeles, Londres e Paris, sem a aglomeração de astros de Hollywood que o mundo se acostumou a ver. De olho em todos os detalhes, o colunista de A Gazeta Rafael Braz fará comentários em tempo real no Twitter, no perfil @AGazetaES.
A lista de indicados a Melhor Filme nesta edição reúne uma boa e variada seleção, de acordo com o crítico de cinema. "Há filmes mais pop, como "Os 7 de Chicago", e outros com ritmo um pouco diferente, mais calmos, reflexivos, como "Minari" e "Nomadland", diz Braz, que tem "O Som do Silêncio" como um dos seus favoritos.
O filme com o maior número de indicações é "Mank", que concorre em 10 categorias. É apenas uma das chances de a Netflix vencer estúdios tradicionais de Hollywood nesta noite. Além do drama assinado por David Fincher, o serviço de streaming que já bateu na trave em outras ocasiões também disputa prêmios com o já citado "Os 7 de Chicago" e "A Voz Suprema do Blues", entre outros filmes.
Mas o grande favorito desta edicção, segundo os bolões de apostas, é "Nomadland", obra de Chloé Zhao, que concorre a seis estatuetas. A cineasta está indicada à Melhor Direção, ao lado de Emerald Fennell (“Bela Vingança”). É a primeira vez que duas mulheres disputam o prêmio. A expectativa é que o Oscar 2021 faça ainda mais história para as mulheres em outras categorias principais, como Melhor Filme, Roteiro Original e Roteiro Adaptado.
O evento terá transmissão pelo canal TNT, pelo portal G1 e pelo serviço de streaming Globoplay — todos fazem um esquenta a partir das 20h. Nos dois últimos, a entrega dos prêmios terá apresentação de Maria Beltrão e análises de Artur Xexéo e Dira Paes. Segundo o cineasta Steven Soderbergh, um dos produtores da festa, os espectadores vão se sentir como se estivessem assistindo a um filme.