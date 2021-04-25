Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É hoje!

Colunista de A Gazeta comenta Oscar 2021 em tempo real

Crítico de cinema, Rafael Braz acompanha todos os detalhes da cerimônia de entrega das estatuetas, a partir das 20h deste domingo (25), no perfil @AGazetaES

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2021 às 18:38
Colunista de A Gazeta, Rafael Braz comenta o Oscar 2021 neste domingo (25)
Colunista de A Gazeta, Rafael Braz comenta o Oscar 2021 neste domingo (25) Crédito: Geraldo Netto/ A Gazeta
A cerimônia do Oscar neste ano será bem diferente do que os amantes do cinema estão acostumados. Adiada em dois meses por conta da pandemia, a festa, que começa às 21h deste domingo (25), terá entradas ao vivo de várias cidades, incluindo Los Angeles, Londres e Paris, sem a aglomeração de astros de Hollywood que o mundo se acostumou a ver. De olho em todos os detalhes, o colunista de A Gazeta Rafael Braz fará comentários em tempo real no Twitter, no perfil @AGazetaES
A lista de indicados a Melhor Filme nesta edição reúne uma boa e variada seleção, de acordo com o crítico de cinema. "Há filmes mais pop, como "Os 7 de Chicago", e outros com ritmo um pouco diferente, mais calmos, reflexivos, como "Minari" e "Nomadland", diz Braz, que tem "O Som do Silêncio" como um dos seus favoritos. 
CONFIRA ANÁLISE DE RAFAEL BRAZ: Quem vai ganhar e quem deveria ganhar o Oscar 2021
O filme com o maior número de indicações é "Mank", que concorre em 10 categorias. É apenas uma das chances de a Netflix vencer estúdios tradicionais de Hollywood nesta noite. Além do drama assinado por David Fincher, o serviço de streaming que já bateu na trave em outras ocasiões também disputa prêmios com o já citado "Os 7 de Chicago" e "A Voz Suprema do Blues", entre outros filmes. 
Mas o grande favorito desta edicção, segundo os bolões de apostas, é "Nomadland", obra de Chloé Zhao, que concorre a seis estatuetas. A cineasta está indicada à Melhor Direção, ao lado de Emerald Fennell (“Bela Vingança”). É a primeira vez que duas mulheres disputam o prêmio. A expectativa é que o Oscar 2021 faça ainda mais história para as mulheres em outras categorias principais, como Melhor Filme, Roteiro Original e Roteiro Adaptado.
O evento terá transmissão pelo canal TNT, pelo portal G1 e pelo serviço de streaming Globoplay — todos fazem um esquenta a partir das 20h. Nos dois últimos, a entrega dos prêmios terá apresentação de Maria Beltrão e análises de Artur Xexéo e Dira Paes. Segundo o cineasta Steven Soderbergh, um dos produtores da festa, os espectadores vão se sentir como se estivessem assistindo a um filme

Veja Também

Será que você entende tudo de Oscar? Teste seus conhecimentos sobre a premiação

Quem é o homem que vendeu a sua própria pele e inspirou um filme no Oscar

Oscar: veja onde assistir os últimos 10 vencedores de Melhor Filme Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Cinema Twitter Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados