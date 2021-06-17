Cena de sexo oral entre Batman e Mulher-Gato é cortada em desenho animado

A animação adulta "Harley Quinn" (HBO Max) teve uma cena íntima entre Batman e Mulher-Gato cortada da terceira temporada, que ainda não possui data de estreia no novo serviço de streaming. As ordens para a remoção da sequência vieram de executivos do grupo Warner Bros e da editora DC Comics.
Em entrevista a Variety, Justin Halpern, cocriador e produtor da animação junto de Patrick Schumacker, contara que estava feliz pela liberdade criativa que tinha com o desenho, porém relembrou da restrição imposta à cena a qual havia uma sugestão de sexo oral envolvendo Batman e Mulher-Gato.
"É incrivelmente gratificante e libertador poder usar personagens considerados vilões, porque as possibilidades são muito maiores", começou Halpern. "Na terceira temporada tínhamos um momento com o Batman indo lá embaixo na Mulher-Gato. E a DC falou, 'vocês não podem fazer isso, definitivamente não podem'."
"Eles explicaram, 'heróis não fazem isso'. Então perguntamos, 'vocês estão dizendo que heróis são amantes egoístas?'. E eles disseram, 'não, é porque nós vendemos brinquedos. É difícil vender um brinquedo se o Batman estiver indo lá embaixo em alguém'", continuou.
"Harley Quinn" estreou em 2019 no DC Universe e agora chega a HBO Max. A história se passa após o término de Alerquina e Coringa, e a animação recebe bastantes elogios, em especial pelo elenco de voz e humor abordado na trama.
A personagem principal é dublada pela atriz Kaley Cuoco. Além disso, fazem parte do elenco Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, JB Smoove e Sam Richardson.