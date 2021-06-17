Cena de sexo oral entre Batman e Mulher-Gato é cortada em desenho animado

Mulher gato e batman nos quadrinhos Crédito: Reprodução/Warner Bros/Courtesy Everett

A animação adulta "Harley Quinn" (HBO Max) teve uma cena íntima entre Batman e Mulher-Gato cortada da terceira temporada, que ainda não possui data de estreia no novo serviço de streaming. As ordens para a remoção da sequência vieram de executivos do grupo Warner Bros e da editora DC Comics.

Em entrevista a Variety, Justin Halpern, cocriador e produtor da animação junto de Patrick Schumacker, contara que estava feliz pela liberdade criativa que tinha com o desenho, porém relembrou da restrição imposta à cena a qual havia uma sugestão de sexo oral envolvendo Batman e Mulher-Gato.

"É incrivelmente gratificante e libertador poder usar personagens considerados vilões, porque as possibilidades são muito maiores", começou Halpern. "Na terceira temporada tínhamos um momento com o Batman indo lá embaixo na Mulher-Gato. E a DC falou, 'vocês não podem fazer isso, definitivamente não podem'."

"Eles explicaram, 'heróis não fazem isso'. Então perguntamos, 'vocês estão dizendo que heróis são amantes egoístas?'. E eles disseram, 'não, é porque nós vendemos brinquedos. É difícil vender um brinquedo se o Batman estiver indo lá embaixo em alguém'", continuou.

"Harley Quinn" estreou em 2019 no DC Universe e agora chega a HBO Max. A história se passa após o término de Alerquina e Coringa, e a animação recebe bastantes elogios, em especial pelo elenco de voz e humor abordado na trama.

A personagem principal é dublada pela atriz Kaley Cuoco. Além disso, fazem parte do elenco Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, JB Smoove e Sam Richardson.

There was also a little pushback when we did the Green Arrow/Black Canary oral sex scenes in my run with @philhester and @andeparks 20 years ago. But my point to @DCComics editorial was “Oliver Queen just knows how to make the ladies Quiver. Especially when he hits the bullseye.” https://t.co/wXwt93z2kP pic.twitter.com/mXZDTJUg4A — KevinSmith (@ThatKevinSmith) June 14, 2021

thank you DC for making this Batman moment possible pic.twitter.com/DD6jvTPtVb — ML Kejera (@KejeraL) June 14, 2021

"Red Hood does what Batman can't" has a whole different meaning now. pic.twitter.com/kdoOKkgd8Y — Ashley💖|TheBatFamily 🦇 (@TheBat_Family) June 14, 2021