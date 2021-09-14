Capixabas participam de projeto com Di Ferrero e Roberta Campos

Amanda Loureiro, aluna do projeto Vale Musica Serra, gravou participação nos clipes de Di Ferrero e Roberta Campos Crédito: Divulgação/Programa Vale Música

Rebeca Vitória (trompete), Vitória Keulere (trombone), Amanda Loureiro (trompa 1) e Yasmin Corrêa (trompa 2). Quatro talentos capixabas que estão prestes a ganhar o Brasil. As jovens instrumentistas, moradoras da Serra, participaram do projeto "Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música", série que une artistas da nova geração da MPB a jovens estudantes de música para um intercâmbio sonoro e de conhecimento prático e técnico.

Vale Música Serra - gravaram participação em dois clipes a serem lançados no mês de setembro. Nesta quarta-feira (15), no canal do YouTube do "Sentença", lançada pelo cantor Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero. As meninas - alunas do projeto- gravaram participação em dois clipes a serem lançados no mês de setembro. Nesta quarta-feira (15), no canal do YouTube do Nova Orquestra , rola a primeira estreia, sem um horário pré-determinado. Elas marcaram presença na música, lançada pelo cantor, ex-vocalista do

No próximo dia 29, as capixabas participam do clipe de "Minha Felicidade", de Roberta Campos, uma das revelações da MPB. A cantora mineira foi indicada ao Grammy Latino e conta com mais de um bilhão de acessos nas plataformas de streaming.

EX-NX Zero, Di Ferrero gravou "Sentença" ao lado das estudantes capixabas Crédito: Divulgação/Programa Vale Música

Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram realizadas remotamente. As canções receberam arranjos de Ágatha Lima e as instrumentistas capixabas gravaram a participação individualmente, com material sendo editado posteriormente.

Além de marcar presença nos clipes, as alunas participaram de um bate-papo com os artistas pela internet. Em pauta, rumos a se tomar em uma carreira musical, dicas e trajetórias, tanto de Di Ferrero como de Roberta Campos.

EXPERIÊNCIA

Consagrada nacional e internacionalmente, Roberta afirma ter ficado emocionada com a experiência de se apresentar ao lado de jovens e promissores talentos. "Tocar com uma orquestra é uma experiência que transcende. Sempre quis 'morar' dentro de uma canção e junto da orquestra chego muito perto dessa sensação. Foi maravilhoso receber o convite e ter a Nova Orquestra tocando comigo e ainda uma faixa de minha autoria. Me encheu o coração de alegria, estou ansiosa para ver o resultado", afirma.

Indicada ao Grammy Latino, Roberta Campos participou do projeto "Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música" Crédito: Divulgação/Programa Vale Música

No "Encontros Nova Orquestra", quinze jovens do programa Vale Música, previamente selecionados nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, participaram das gravações dos vídeos, sendo um com cada artista.