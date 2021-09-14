Capixabas participam de projeto com Di Ferrero e Roberta Campos

Rebeca Vitória (trompete), Vitória Keulere (trombone), Amanda Loureiro (trompa 1) e Yasmin Corrêa (trompa 2). Quatro talentos capixabas que estão prestes a ganhar o Brasil. As jovens instrumentistas, moradoras da Serra, participaram do projeto "Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música", série que une artistas da nova geração da MPB a jovens estudantes de música para um intercâmbio sonoro e de conhecimento prático e técnico.
As meninas - alunas do projeto Vale Música Serra - gravaram participação em dois clipes a serem lançados no mês de setembro. Nesta quarta-feira (15), no canal do YouTube do Nova Orquestra, rola a primeira estreia, sem um horário pré-determinado. Elas marcaram presença na música "Sentença", lançada pelo cantor Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero.
No próximo dia 29, as capixabas participam do clipe de "Minha Felicidade", de Roberta Campos, uma das revelações da MPB. A cantora mineira foi indicada ao Grammy Latino e conta com mais de um bilhão de acessos nas plataformas de streaming.
Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram realizadas remotamente. As canções receberam arranjos de Ágatha Lima e as instrumentistas capixabas gravaram a participação individualmente, com material sendo editado posteriormente.
Além de marcar presença nos clipes, as alunas participaram de um bate-papo com os artistas pela internet. Em pauta, rumos a se tomar em uma carreira musical, dicas e trajetórias, tanto de Di Ferrero como de Roberta Campos.
EXPERIÊNCIA
Consagrada nacional e internacionalmente, Roberta afirma ter ficado emocionada com a experiência de se apresentar ao lado de jovens e promissores talentos. "Tocar com uma orquestra é uma experiência que transcende. Sempre quis 'morar' dentro de uma canção e junto da orquestra chego muito perto dessa sensação. Foi maravilhoso receber o convite e ter a Nova Orquestra tocando comigo e ainda uma faixa de minha autoria. Me encheu o coração de alegria, estou ansiosa para ver o resultado", afirma.
No "Encontros Nova Orquestra", quinze jovens do programa Vale Música, previamente selecionados nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, participaram das gravações dos vídeos, sendo um com cada artista.
"Ampliar os horizontes das crianças e adolescentes através da vivência musical e proporcionar novas experiências são alguns dos objetivos do programa. Por meio desta parceria com a Nova Orquestra, reafirmamos o propósito de ampliar os horizontes e novas perspectivas de futuro”, complementa Christiana Saldanha, gerente do Instituto Cultural Vale.