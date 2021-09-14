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Instrumentistas da Serra

Capixabas participam de projeto com Di Ferrero e Roberta Campos

Alunas do Vale Música gravaram participação no projeto “Encontros Nova Orquestra", em clipes que serão lançados no YouTube no mês de setembro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

14 set 2021 às 15:15

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:15

Amanda Loureiro é uma das alunas do programa Vale Música que participaram do projeto “Encontros Nova Orquestra
Amanda Loureiro, aluna do projeto Vale Musica Serra, gravou participação nos clipes de Di Ferrero e Roberta Campos Crédito: Divulgação/Programa Vale Música
Rebeca Vitória (trompete), Vitória Keulere (trombone), Amanda Loureiro (trompa 1) e Yasmin Corrêa (trompa 2). Quatro talentos capixabas que estão prestes a ganhar o Brasil. As jovens instrumentistas, moradoras da Serra, participaram do projeto "Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música", série que une artistas da nova geração da MPB a jovens estudantes de música para um intercâmbio sonoro e de conhecimento prático e técnico.
As meninas - alunas do projeto Vale Música Serra - gravaram participação em dois clipes a serem lançados no mês de setembro. Nesta quarta-feira (15), no canal do YouTube do Nova Orquestra, rola a primeira estreia, sem um horário pré-determinado. Elas marcaram presença na música "Sentença", lançada pelo cantor Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero.
No próximo dia 29, as capixabas participam do clipe de "Minha Felicidade", de Roberta Campos, uma das revelações da MPB. A cantora mineira foi indicada ao Grammy Latino e conta com mais de um bilhão de acessos nas plataformas de streaming.
EX-NX Zero, Di Ferrero gravou
EX-NX Zero, Di Ferrero gravou "Sentença" ao lado das estudantes capixabas Crédito: Divulgação/Programa Vale Música
Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram realizadas remotamente. As canções receberam arranjos de Ágatha Lima e as instrumentistas capixabas gravaram a participação individualmente, com material sendo editado posteriormente.
Além de marcar presença nos clipes, as alunas participaram de um bate-papo com os artistas pela internet. Em pauta, rumos a se tomar em uma carreira musical, dicas e trajetórias, tanto de Di Ferrero como de Roberta Campos.

EXPERIÊNCIA

Consagrada nacional e internacionalmente, Roberta afirma ter ficado emocionada com a experiência de se apresentar ao lado de jovens e promissores talentos. "Tocar com uma orquestra é uma experiência que transcende. Sempre quis 'morar' dentro de uma canção e junto da orquestra chego muito perto dessa sensação. Foi maravilhoso receber o convite e ter a Nova Orquestra tocando comigo e ainda uma faixa de minha autoria. Me encheu o coração de alegria, estou ansiosa para ver o resultado", afirma.
Indicada ao Grammy Latino, Roberta Campos participou do projeto
Indicada ao Grammy Latino, Roberta Campos participou do projeto "Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música" Crédito: Divulgação/Programa Vale Música
No "Encontros Nova Orquestra", quinze jovens do programa Vale Música, previamente selecionados nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, participaram das gravações dos vídeos, sendo um com cada artista. 
"Ampliar os horizontes das crianças e adolescentes através da vivência musical e proporcionar novas experiências são alguns dos objetivos do programa. Por meio desta parceria com a Nova Orquestra, reafirmamos o propósito de ampliar os horizontes e novas perspectivas de futuro”, complementa Christiana Saldanha, gerente do Instituto Cultural Vale.

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