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Música

BTS entra para o Hall da Fama do Guinness World Records 2022

Grupo de K-pop acumula 23 recordes relacionados a música e redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 set 2021 às 08:59

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 08:59

O grupo BTS durante o Acústico MTV
O grupo BTS durante o Acústico MTV Crédito: MTV
O grupo sul-coreano BTS acumula o número impressionante de 23 recordes no Guinness World Records. Em 2022, os meninos do K-pop passam a integrar o Hall da Fama do livro dos recordes.
O Bangtan Sonyeondan - ou Garotos Bangtan, que pode ser traduzido como "Garotos escoteiros à prova de balas" - conhecido pela sigla BTS, alcançou a fama internacional em 2018, com sete garotos dançarinos, cantores e compositores, que desde então não param de lançar sucessos e aumentar seus seguidores.
O single Butter começou a fazer sucesso no TikTok, enquanto hits como Dynamite, Boy With Luv (feat Hasley) e Mic Drop (feat Steve Aoki) conquistaram o status de mais tocadas em vários países.
Juntando multidões em seus shows, colecionando prêmios no Billboard Music Awards, prêmios musicais asiáticos e outros, o BTS chegou a 23 títulos do Guinness World Records, relacionados a música e redes sociais.
Os entusiasmados fãs - o ARMY - são responsáveis pelo grupo ser o mais transmitido no Spotify (vencendo a banda britânica Coldplay) e o grupo musical mais seguido no Instagram. No Twitter, as contas oficiais do BTS tiveram o maior engajamento (média de retweets) por quatro vezes.
A canção Butter, lançada em maio de 2021, conquistou cinco recordes, como o maior número de espectadores para a estréia de um videoclipe no YouTube - o recorde anterior era de outro sucesso do BTS, Dynamite - e de música mais reproduzida no Spotify nas primeiras 24 horas.
Entre outros, o BTS detém os recordes de vídeo de um grupo de K-pop mais visto no YouTube em 24 horas; o tempo mais rápido a alcançar um milhão de seguidores no TikTok; o vídeo de música mais visto no YouTube em 24 horas; e o maior número de ingressos vendidos para um concerto transmitido ao vivo em 2021.
Os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook estão fazendo história no cenário cultural atual, em um idioma ainda desconhecido pelo público internacional, o coreano.

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