Bruna Marquezine não tem contrato renovado com a Globo

A atriz Bruna Marquezine não teve seu contrato renovado com a Globo, confirmou a assessoria da emissora ao E+ nesta terça-feira, 28.
"Desde o meio do ano passado, o modelo de trabalho com a atriz Bruna Marquezine mudou. Bruna manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos - no Brasil e fora do País - e, de comum acordo, o contrato não foi renovado", informou por meio de nota.
Outros artistas também não tiveram seus contratos com a Globo renovados recentemente. Entre eles, Malvino Salvador, Bruno Gagliasso, Leandro Hassum e Bianca Bin. Apesar disso, eles podem continuar fazendo trabalhos com a emissora, negociando por obra.