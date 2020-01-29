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Bruna Marquezine não tem contrato renovado com a Globo

Segundo a emissora, atriz 'manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos'

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:13
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
A atriz Bruna Marquezine não teve seu contrato renovado com a Globo, confirmou a assessoria da emissora ao E+ nesta terça-feira, 28.
"Desde o meio do ano passado, o modelo de trabalho com a atriz Bruna Marquezine mudou. Bruna manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos - no Brasil e fora do País - e, de comum acordo, o contrato não foi renovado", informou por meio de nota.

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Outros artistas também não tiveram seus contratos com a Globo renovados recentemente. Entre eles, Malvino SalvadorBruno Gagliasso, Leandro Hassum e Bianca Bin. Apesar disso, eles podem continuar fazendo trabalhos com a emissora, negociando por obra.

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