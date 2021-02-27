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Durante o programa

"BBB 21": Big Fone toca neste sábado mandando três para o paredão

Após ficar quase 20 dias sem tocar, o polêmico Big Fone vai dar o ar da graça durante o programa, segundo Boninho. Veja como será a dinâmica da semana

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 18:36

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

27 fev 2021 às 18:36
Tiago Leifert no Big Fone do BBB 19
Tiago Leifert no Big Fone do BBB 19 Crédito: Divulgação/TV Globo
O "parquinho" do "BBB 21" vai "incendiar" na noite deste sábado (27). Conforme publicado por J. B. Oliveira, o Boninho, em suas redes sociais durante a semana, após ficar quase 20 dias sem tocar, o polêmico Big Fone vai dar o ar da graça "durante o programa", que será exibido pela TV Gazeta logo após a novela "A Força do Querer".   
Apresentador do reality show, Tiago Leifert explicou, na atração de quarta-feira (24), como será a dinâmica da eliminação desta semana. "O anjo vai ser autoimune. E o paredão? Vai ser triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo. A gente começa a formar o paredão no sábado (27). Vai tocar o Big Fone e quem atender coloca três no paredão", explicou. 
O sufoco vai se desenrolar até domingo (28). "O líder vai indicar e a casa vai votar. O mais votado vai jogar a prova 'Bate e Volta'. Aí, o indicado do líder olha para os três que foram indicados pelo Big Fone e salva um, aí a gente forma a Bate e Volta". 
Resumindo: os dois indicados pelo telefone e o mais votado da casa disputam a prova "Bate e Volta" e a eliminação será decidida pelo escolhido por João Luiz (o líder da semana) e os que perderem nessa disputa. 

ANSIOSOS

Já prevendo que o Big Fone tocaria neste sábado, Caio, Gilberto e Rodolffo passaram boa parte da tarde "rodeando" o aparelho, na maior ansiedade. 
Gil e Caio passaram boa parte da tarde de sábado (27) esperando o toque do Big Fone Crédito: Reprodução/Rede Globo
"Oi, Big Fone, você vai tocar?", perguntou Gil. O pernambucano continua: "A gente quer saber se você vai tocar. Só isso. E se é coisa boa ou coisa ruim. A gente não quer saber muita coisa".  
"Mas tem chance de ser um: 'você está no paredão'", diz Caio, questionando: "Será que não vai ter prova de 'Bate Volta' de novo?", complementa, sem saber o que lhes espera.

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