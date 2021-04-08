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"Batom de Cereja": clipe de Israel e Rodolffo ultrapassa 100 milhões de views

Além disso, a música figura no TOP 100 Mundial das mesmas plataformas e está presente na lista GLOBAL 200 da Billboard, na posição 72

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 08:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2021 às 08:53
A dupla sertaneja Israel e Rodolffo
A dupla sertaneja Israel e Rodolffo Crédito: Reprodução/Instagram @israelerodolffo
O videoclipe da música Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolffo, alcançou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, na terça-feira, 6. Isso aconteceu no mesmo dia em que Rodolffo foi eliminado no paredão do Big Brother Brasil 21, com 50,48% dos votos.
A participação do cantor no reality show da Globo ajudou a dupla sertaneja a conquistar grande repercussão. A canção foi lançada no final de fevereiro e, desde o começo de março, é a mais ouvida nas plataformas digitais, acumulando cerca de 60 milhões de streamings.
Além disso, a música figura no TOP 100 Mundial das mesmas plataformas e está presente na lista GLOBAL 200 da Billboard, na posição 72.
Batom de Cereja faz parte do DVD Aqui e Agora, gravado em São Paulo, em novembro de 2020, antes de Rodolffo receber o convite para o programa. O álbum, que possui o mesmo título do DVD, já alcançou mais de 80 milhões de streamings.

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Rodolffo descobriu o sucesso da música assim que saiu do programa, durante sua entrevista com Ana Clara, no quadro Rede BBB. "Que legal, que delícia, super conquista! Eu fico muito feliz do povo ter comprado essa ideia e gostado da música, a intenção nossa era essa, independente do programa", disse ele.

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