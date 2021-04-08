"Batom de Cereja": clipe de Israel e Rodolffo ultrapassa 100 milhões de views

A dupla sertaneja Israel e Rodolffo Crédito: Reprodução/Instagram @israelerodolffo

O videoclipe da música Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolffo, alcançou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, na terça-feira, 6. Isso aconteceu no mesmo dia em que Rodolffo foi eliminado no paredão do Big Brother Brasil 21, com 50,48% dos votos.

A participação do cantor no reality show da Globo ajudou a dupla sertaneja a conquistar grande repercussão. A canção foi lançada no final de fevereiro e, desde o começo de março, é a mais ouvida nas plataformas digitais, acumulando cerca de 60 milhões de streamings.

Além disso, a música figura no TOP 100 Mundial das mesmas plataformas e está presente na lista GLOBAL 200 da Billboard, na posição 72.

Batom de Cereja faz parte do DVD Aqui e Agora, gravado em São Paulo, em novembro de 2020, antes de Rodolffo receber o convite para o programa. O álbum, que possui o mesmo título do DVD, já alcançou mais de 80 milhões de streamings.