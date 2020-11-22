Banda Marajah é o novo nome do pop/reggae no Espírito Santo

A banda Marajah, do sul do ES Crédito: Keny Rogers R.M./ Divulgação

Tem estreia capixaba no mundo da música. A banda Marajah lançou no último mês seu primeiro single. Chamado "Eu Só Queria", ele é o início de uma série de seis canções que o grupo iniciado em 2016 aposta para alcançar o sucesso. Duas são singles avulsos, como o primeiro lançamento, e quatro vão compor o EP Paraíso Particular, que deve sair completo em 2021.

Adriano Gomes, que toca ao lado de Richardy Rangel (baterista); Leandro Guedes (percussão); e Amanda Trevizolo (vocalista), explica que, apesar de terem atualmente todas as músicas compostas, das quais duas estão paradas no estúdio devido à pandemia, é uma dificuldade produzir um som autoral no Espírito Santo.

Precisa-se de um investimento por parte do músico e, após a produção, muitos lugares não contratam o show autoral e sim o show cover, mais pela cultura das pessoas mesmo. Muitas rádios locais não contribuem para a divulgação do som depois de pronto, falta um investimento do setor cultural público para essa área", pontua Adriano.

Apesar dos percalços, a banda de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, está feliz com a primeira gravação. A canção Eu Só Queria foi composta por Adriano e recebeu a melodia pelas mãos de Flávio Marão, da banda Projeto Feijoada. Sua sonoridade é suave, contando com uma pegada alegre e bem verão. Para completar a alegria, ela já chega com videoclipe.

Gomes explica que a inspiração melódica veio do estilo musical da banda mineira Lagum e que sua linha de baixo tem como referência O Rappa, banda que é referência de outras produções da Marajah.

A banda Marajah, do sul do ES Crédito: Amanda Marques

Já a letra do lançamento, que começa com os versos Quisera eu saber meu destino / E poder desenhar dias Perfeitos, surgiu de uma situação vivida por Adriano. Ele relata que teve um dia em que as coisas deram errado, o inspirando a escrever: Lancei algumas coisas no papel tipo poema e saiu a música, conta. Assim, a última canção composta pela banda acabou se tornando a primeira a ser gravada.

"A gente começou a tocar ela [Eu Só Queria] em roda de amigos. O pessoal ouviu e falou: 'grava essa música, a gente quer ouvir'", relata. Além do incentivo pré-gravação, Adriano conta que após o lançamento também receberam vários feedbacks positivos.

No seu videoclipe, a música ganha o cenário natural da cidade praiana que foi point do verão do final dos anos 70 ao início dos anos 90. A gente priorizou a praia aqui da Barra e o pontal que é o pontal de frente ao trapiche, que é o centro histórico aqui da Barra, explica. Os frames são preenchidos com a luz do sol e cores vivas de uma tarde em Marataízes.

MAIS LANÇAMENTOS PLANEJADOS

A banda, que une no nome a sua origem Mara (taízes) junto a Jah (denominação de deus na religião Rastafari), já tem tudo preparado para o segundo lançamento.

O single Flor da noite, Flor do dia é o próximo na linha de estreia. De acordo com o líder do grupo, está previsto para o mês de dezembro. Ele ainda adianta que o novo trabalho também ganhará videoclipe. No entanto, o trabalho audiovisual virá depois da liberação da música nas plataformas digitais.

A gente estava pretendendo esse ano lançar um EP, só que veio a questão da pandemia, detalha, comentando que Paraíso Particular deve ser lançado no primeiro semestre de 2021. A obra terá quatro canções inéditas.

Atualmente se dedicando a shows covers, a banda pretende fortalecer a cena autoral da região com seus lançamentos, para assim alcançar o sonho de ter um show autoral.