Miley Cyrus faz postagem em português sobre clipe com Dua Lipa

Dua Lipa e Miley Cyrus no clipe 'Prisoner' Crédito: Twitter / Miley Cyrus

A cantora Miley Cyrus fez uma postagem em português no Twitter na noite de terça-feira, 17, para divulgar o lançamento do clipe de Prisoner, sua nova música com Dua Lipa.

"Novo clipe com a Dua Lipa, em breve! Mal posso esperar para que o mundo inteiro assista! Prisoner", escreveu o perfil oficial da cantora no Twitter, junto ao vídeo do que seria a reação de um brasileiro assistindo ao clipe.

Outros fãs também receberam o material para produzirem vídeos "reagindo" a trechos do clipe. Confira a postagem de Miley Cyrus:

NOVO CLIPE COM A @DUALIPA, EM BREVE! MAL POSSO ESPERAR PARA QUE O MUNDO INTEIRO ASSISTA! ??? #prisoner pic.twitter.com/ZfoL5Uq0vC — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 17, 2020

Assista também ao teaser de Prisoner, parceria da cantora com Dua Lipa: