Miley Cyrus faz postagem em português sobre clipe com Dua Lipa

A cantora Miley Cyrus fez uma postagem em português no Twitter na noite de terça-feira, 17, para divulgar o lançamento do clipe de Prisoner, sua nova música com Dua Lipa.
"Novo clipe com a Dua Lipa, em breve! Mal posso esperar para que o mundo inteiro assista! Prisoner", escreveu o perfil oficial da cantora no Twitter, junto ao vídeo do que seria a reação de um brasileiro assistindo ao clipe.
Outros fãs também receberam o material para produzirem vídeos "reagindo" a trechos do clipe. Confira a postagem de Miley Cyrus:
Assista também ao teaser de Prisoner, parceria da cantora com Dua Lipa: