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Música

Miley Cyrus faz postagem em português sobre clipe com Dua Lipa

Cantora também divulgou vídeo com teaser de 'Prisoner'; assista

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:53
Dua Lipa e Miley Cyrus no clipe 'Prisoner'
Dua Lipa e Miley Cyrus no clipe 'Prisoner' Crédito: Twitter / Miley Cyrus
A cantora Miley Cyrus fez uma postagem em português no Twitter na noite de terça-feira, 17, para divulgar o lançamento do clipe de Prisoner, sua nova música com Dua Lipa.
"Novo clipe com a Dua Lipa, em breve! Mal posso esperar para que o mundo inteiro assista! Prisoner", escreveu o perfil oficial da cantora no Twitter, junto ao vídeo do que seria a reação de um brasileiro assistindo ao clipe.
Outros fãs também receberam o material para produzirem vídeos "reagindo" a trechos do clipe. Confira a postagem de Miley Cyrus:
Assista também ao teaser de Prisoner, parceria da cantora com Dua Lipa:

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