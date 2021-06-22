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Babu e ex-"BBB" João Luiz são os novos apresentadores do "Trace Trends"

Globoplay e Multishow lançam temporada inédita do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:26

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:26

O show de variedades "Trace Trends" estreia temporada inédita no dia 23 de junho no Globoplay e no dia 25 de junho no Multishow. Na nova casa, o programa ganha o reforço dos apresentadores Babu Santana, 41, e João Luiz Pedrosa, 24, que se unem a Xan Ravelli, Ad Júnior e Alberto Pereira Jr., que também assina direção e roteiro do programa.
Babu vai comandar o quadro "Fala, Babu!", em que vai dar conselhos, responder questões e receber convidados para falar da vida e criar música. Segundo o ator, é um prazer imensurável chegar até o público através da "Trace Trends". "Uma honra estar apresentando com meus colegas esse projeto necessário para ampliar os nossos horizontes".
A nova temporada de
A nova temporada de "Trace Trends" será exibida no Globoplay e no Multishow Crédito: Divulgação/Rede Globo
O professor e ex-"BBB" João Luiz Pedrosa vai apresentar o quadro "EducAção" mostrando histórias, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens das diversas periferias do Brasil nas áreas de educação e ciência. Ele disse que está muito feliz e animado em integrar o time de apresentadores do "Trace Trends".
"É muito importante trazer à tona para sociedade mais detalhes da cultura afrourbana, as nossas conquistas diárias e todos os espaços que estamos conquistando em todos os cenários. Poder reforçar a questão da representatividade dentro de um programa como o 'Trace' é uma missão muito enriquecedora e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa nova fase do projeto", disse Pedrosa.
Nesta temporada, a atração ganha ainda quadros inéditos. Ad Junior se debruça sobre temas que debatem diversidade e ativismo, sempre com humor e "disrupção" no quadro "ADendo". Personalidades participam semanalmente do "Pergunta Cruzada" respondendo a perguntas. Em "Make com Xan", a apresentadora Xan Ravelli bate papo descontraído com uma personalidade, enquanto cuida da beleza e mostra novidades de estilo de maquiagem.

LINGUAGEM

Para Ad Junior, o programa possui uma linguagem universal e conteúdo multicultural para que todas as pessoas se sintam incluídas e possam enxergar a pluralidade do nosso país, trazendo a representatividade aos mais de 120 milhões de brasileiros pretos e pardos. "Cada um dos episódios tem o compromisso de trazer diversidade em seus diversos âmbitos e histórias de pessoas fora do eixo Rio-São Paulo".
Xan Ravelli, contratada no início do ano como reforço, vê a parceria como um reflexo da importância da Trace para o mercado de entretenimento no país. Para ela, a Trace já nasceu gigante e quando alguém está destinado à grandeza, esses são passos muito naturais
"Estou eufórica por essa nova fase, acredito que vai ser muito importante em vários sentidos, tanto para todos nós individualmente quanto para a Trace, enquanto empresa de comunicação, e para o Globoplay, que recebe essa plataforma dedicada à cultura afrourbana", comemorou a apresentadora.

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O programa multiplataforma estreou na TV aberta há quase dois anos e une o melhor da cultura afrourbana de todos os cantos e periferias do Brasil e do mundo, mostrando música, arte, diversidade, empreendedorismo, tendências e estilo.
Quem ainda não assistiu à atração pode ver, em breve, os episódios da primeira temporada no Globoplay, disponível inclusive para não assinantes da plataforma de streaming, além da extensão do conteúdo para o áudio, com podcast original "Tô na Trace" com episódios reunindo entrevistas inéditas.

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