Brincando com Fogo: Conheça os participantes da versão brasileira

Elenco da versão brasileira de Brincando com Fogo, da Netflix Crédito: Nikhol Esteras/Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (21) o elenco da versão brasileira do Brincando com Fogo. O reality show consiste em resistir às tentações de ficar com alguém sob o risco de perder parte do prêmio.

A atração está programada para estrear no dia 21 de julho. A versão nacional, produzida pela Fremantle em parceria com a Mixer Filmes, terá a comediante Bruna Louise como narradora.

Assim como na versão internacional, aqui a ideia é juntar um grupo de pessoas belas e fogosas em uma praia paradisíaca. Eles podem levar até R$ 500 mil se conseguirem se controlar e não ficar com ninguém.

Porém, mesmo um selinho é descontado do valor do prêmio. A assistente virtual Lana é quem avisa quando uma infração é cometida.

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