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Cinema

Proposta de aquisição da MGM pela Amazon passará por análise antitruste

Estúdio tradicional foi comprado recentemente pela gigante do varejo, que pretende anexar o acervo ao seu serviço de streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:52

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:52

A Comissão Federal de Comércio(FTC, na sigla em inglês) será a agência do governo dos Estados Unidos que analisará a proposta de aquisição do estúdio de Hollywood MGM pela Amazon, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
A intenção da Amazon de adquirir o MGM foi anunciada no mês passado. A compra pode impulsionar a plataforma de streaming da empresa, a Prime Video, com o acervo de mais de 4 mil filmes do MGM.
A Amazon adquiriu recentemente o estúdio MGM com a ideia de anexar mais de 4 mil títulos em seu acervo
A Amazon adquiriu recentemente o estúdio MGM com a ideia de anexar mais de 4 mil títulos em seu acervo Crédito: MGM/Reprodução
Durante as recentes negociações, a agência pressionou por jurisdição e garantiu o direito de revisar o acordo Amazon-MGM, com a alegação de que já possui uma investigação antitruste ampla e aberta sobre as práticas de negócios da Amazon, disseram as fontes.

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A nova presidente da FTC, Lina Khan, é conhecida por criticar a lei antitruste dos EUA por não ter conseguido colocar limites para a gigante da tecnologia.
De forma mais ampla, Khan defende que a fiscalização antitruste precisa de mudanças de longo alcance para restringir melhor as empresas dominantes.

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