Proposta de aquisição da MGM pela Amazon passará por análise antitruste

A Comissão Federal de Comércio(FTC, na sigla em inglês) será a agência do governo dos Estados Unidos que analisará a proposta de aquisição do estúdio de Hollywood MGM pela Amazon, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A intenção da Amazon de adquirir o MGM foi anunciada no mês passado. A compra pode impulsionar a plataforma de streaming da empresa, a Prime Video, com o acervo de mais de 4 mil filmes do MGM.

A Amazon adquiriu recentemente o estúdio MGM com a ideia de anexar mais de 4 mil títulos em seu acervo Crédito: MGM/Reprodução

Durante as recentes negociações, a agência pressionou por jurisdição e garantiu o direito de revisar o acordo Amazon-MGM, com a alegação de que já possui uma investigação antitruste ampla e aberta sobre as práticas de negócios da Amazon, disseram as fontes.

A nova presidente da FTC, Lina Khan, é conhecida por criticar a lei antitruste dos EUA por não ter conseguido colocar limites para a gigante da tecnologia.