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Parceria

Steven Spielberg e Netflix se unem em projeto que mira novos sucessos do streaming

O acordo com a produtora do cineasta, Amblin Partners, foi anunciado nesta segunda-feira (21) nas redes sociais da plataforma

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:19
A Netflix e a produtora Amblin Partners, liderada pelo cineasta americano Steven Spielberg, anunciaram uma parceria para produção de novos conteúdos da plataforma. O acordo foi divulgado nesta segunda (21) nas redes sociais da Netflix.
"Estamos emocionados em anunciar que a empresa do lendário cineasta produzirá anualmente muitos filmes para a Netflix", diz o tuíte publicado pela plataforma.
Conhecido por sucessos como "E.T. O Extraterrestre", "A Lista de Schindler" e "Jurassic Park", Spielberg também poderá dirigir alguns dos longas da parceria.
O cineasta Steven Spielberg
O cineasta americano Steven Spielberg Crédito: Reprodução/Instagram @liferebuilders
"Na Amblin, as histórias estarão sempre no centro de tudo o que fazemos. Desde que Ted [Sarandos] e eu começamos a discutir uma parceria, ficou muito claro que tínhamos uma oportunidade incrível de contar novas histórias e alcançar o público de novas maneiras", afirmou Spielberg em um comunicado à imprensa.
O novo acordo anunciado, que mira fazer novos sucessos do streaming, não irá interferir no contrato da Amblin com a Universal Pictures, renovado por pelo menos mais cinco anos, em 2020. A data do início da produção dos longas da parceria da Netflix com a Amblin Partners ainda não foi revelada.

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GRANDES PREMIAÇÕES

Em 2015, a Netflix deu início à produção de conteúdos originais, com dez longas e duas séries. No ano seguinte, o número dobrou. Cinco anos depois, os originais ultrapassaram a marca de 100. Atualmente, a plataforma tem ganhado cada vez mais atenção de grandes premiações, incluindo o Oscar e o Globo de Ouro.
Spielberg, aliás, já rendeu polêmicas ao criticar a participação de serviços de streaming no Oscar.

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