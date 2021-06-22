Cine Drive-In gratuito volta ao Parque Botânico Vale

O estacionamento do Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, voltará a receber o Cine Drive-In, com exibição gratuita de filmes. Serão duas sessões diárias, que acontecerão de quinta (27) e domingo (27).
Para participar, a organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível por participante. Os alimentos arrecadados serão doados a intuições filantrópicas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.vale.com/parquebotanicovitoria a partir desta terça-feira (22/6), ao meio-dia. As vagas são limitadas.
A grade de filmes está diversificada, voltada especialmente para o público infantil e familiar. Entre os filmes disponíveis estão: Shrek para sempre; Yesterday; Pets: A Vida Secreta dos Bichos; Dr. Dolittle; Patch Adams: O amor é contagioso; e A origem dos guardiões.
“Após o grande sucesso do ano passado, o Cine Drive-in Parque Botânico Vale ganhará mais algumas edições, nesta e na próxima semana, promovendo uma programação cultural em segurança. As inscrições são feitas para os filmes de cada semana, assim possibilitamos que mais pessoas possam participar”, destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.
CUIDADOS COM A SAÚDE
Vale ressaltar que o parque permanece fechado para visitação. O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Entretanto, para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até três ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.
*Com informações da assessoria da Vale
SERVIÇO
- CINE DRIVE-IN NO PARQUE BOTÂNICO VALE
- Quando: de quinta (24) a domingo (27)
- Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória
- Entrada: gratuita, tendo que realizar cadastro pelo site www.vale.com/parquebotanicovitoria, a partir de 12 de terça-feira (22)
- PROGRAMAÇÃO
- 24/06 – Quinta-feira
- 17h: Shrek para sempre
- Classificação: Livre - Duração: 1:33 min. Dublado
- 20h: Yesterday
- Classificação: 12 anos - Duração: 1:57min. Dublado
- 25/06 – Sexta-Feira
- 17h: Pets: A Vida Secreta dos Bichos
- Classificação: Livre - Duração: 1:27 min. Dublado
- 20h: Bumblebee
- Classificação: 12 anos - Duração: 1:54 min. Dublado
- 26/06 – Sábado
- 17h: Dr. Dolittle
- Classificação: 10 anos - Duração: 1:41 min. Dublado
- 20h: Patch Adams: O amor é contagioso
- Classificação: 12 anos - Duração: 1:55 min. Dublado
- 27//06 – Domingo
- 17h: A origem dos guardiões
- Classificação: Livre - Duração: 1:37 min. Dublado
- 20h: Dr. Dolittle
- Classificação: 10 anos - Duração: 1:41 min. Dublado