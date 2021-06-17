"Espiral: O Legado de Jogos Mortais"estreia no ES; confira os horários

Filme "Espiral - O Legado de Jogos Mortais" Crédito: Brooke Palmer/Divulgação

O grande lançamento da semana nos cinemas do Espírito Santo é a continuação da franquia de terror "Jogos Mortais". A série de filmes, que já ensaiou um final duas vezes desde 2002, ganha seu nono filme: "Espiral: O Legado de Jogos Mortais" . Sob a direção de Darren Lynn Bousman, o longa sugere uma nova proposta em seu trailer, visível em sua ambientação, que parece não se limitar aos locais em que tradicionalmente os personagens encaram um desafio de morte.

Quem estrela o terror é Chris Rock, interpretando o Detetive Zeke Banks. O ator é conhecido por fazer comédia, mas se coloca agora em um papel fora do comum em sua trajetória. Na trama, o detetive e seu parceiro novato (Max Minghella) passam a trabalhar em uma investigação de assassinatos que assombram a cidade. O protagonista acaba por se encontrar no centro do jogo feito pelo criminoso, em que a ideia de justiça é distorcida.

(Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria) No Espírito Santo, o filme está com exibição em seis cinemas que estão aptos a abrir por conta do 59º Mapa de Risco contra a Covid-19

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

Cinemark Vila Velha confirmou seu funcionamento. A organização do Cinesystem informou que não voltam essa semana, no entanto, estão de preparando para um retorno, ainda sem data definida. Já Kinoplex Praia da Costa passa por reformas após chuvas Cine Metrópolis também não comunicou reabertura. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada. A novidade da semana quanto à abertura das salas de cinema no ES diz respeito ao município de Vila Velha, que enquanto o novo mapa perdurar, se encontra em risco moderado, o que possibilita o retorno de seus cinemas. A partir da quinta-feira (17), apenasconfirmou seu funcionamento. A organização doinformou que não voltam essa semana, no entanto, estão de preparando para um retorno, ainda sem data definida. Jápassa por reformas após chuvas que causaram vazamentos na estrutura do local , não tendo previsão de retorno. Em Vitória, otambém não comunicou reabertura. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada.

Mas, para a alegria dos cinéfilos do ES, cinemas de outras regiões estão com funcionamento confirmado, são eles: Cinemagic Norte Sul; Cinemark Vitória; Cinépolis Moxuara; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Multiplex Araújo; Ritz Guarapari; Ritz Aracruz, Ritz Piúma e Gama Colatina. Vale ressaltar, que esses ambientes devem seguir sempre com segurança, sendo fiéis aos protocolos de saúde, que abrangem, por exemplo, o uso de máscaras, álcool 70º e o distanciamento social.

Cine Jardins permanece com suas portas fechadas. Ritz Conceição, de Linhares, é outro que não reabriu, tendo previsão de retorno para o final do mês de junho. Enquanto isso, Cine São Mateus passa por obras, o que mantém a sala do norte do Estado também fechada.

Vale lembrar que as salas de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes não podem estar abertas, devido ao risco alto em que o município se encontra.

ESTREIA

VENEZA

91 min/ Drama



Direção: Miguel Falabella/ Elenco: Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis

Sinopse: Reencontrar o único homem que amou é o sonho de Gringa (Carmen Maura), dona de um bordel no interior do Brasil. Mesmo cega e muito doente, ela insiste em realizar seu último desejo: ir até Veneza para pedir perdão ao amante que abandonou, décadas atrás. Para levá-la à cidade italiana, Tonho (Eduardo Moscovis), Rita (Dira Paes) e as outras moças que trabalham para Gringa idealizam um fantástico plano com a ajuda de uma trupe circense. LEIA A CRÍTICA DO FILME.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h20, 18h, 20h20.

EM UM BAIRRO DE NOVA YORK

143 min/ Romance, Drama, Musical



Direção: Jon M. Chu/ Elenco: Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins

Sinopse: "Em um Bairro de Nova York" é a adaptação da peça homônima. O longa acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia de Nova York. A partir do protagonista Usnavi (Anthony Ramos), dono de uma mercearia local, a história retrata um grupo em busca de seus sonhos.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6 (dub): 15h50, 19h10.

15h50, 19h10. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h, 17h40, 20h20.

ESPIRAL – O LEGADO DE JOGOS MORTAIS

93 min/ Terror, Suspense



Direção: Darren Lynn Bousman/ Elenco: Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols

Sinopse: Em "Espiral – O Legado de Jogos Mortais", o detetive Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino. LEIA A CRÍTICA DO FILME.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 15h, 17h40, 20h10.

15h, 17h40, 20h10. Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 20h20. 15h15 (dub).

20h20. 15h15 (dub). Cinépolis Moxuara, sala (4): 14h30, 16h45, 19h20.

14h30, 16h45, 19h20. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h20, 19h30.

17h20, 19h30. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 16h30, 19h, 21h15.

16h30, 19h, 21h15. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h10 (dub); 21h10.

QUEM VAI FICAR COM MÁRIO

105 min/ Comédia



Direção: Hsu Chien/ Elenco: Daniel Rocha, Felipe Abib, Letícia Lima

Sinopse: Quando Mário (Daniel Rocha) viaja para sua terra natal para visitar a familia, ele decide se assumir para o pai conservador e contar que mora com o namorado, Fernando (Felipe Abib). Porém, seu irmão mais velho, Vicente (Rômulo Arantes Neto), acaba estragando seus planos trazendo outras novidades para a ocasião. Para piorar a situação, o pai de Mário quer que ele assuma a liderança da cervejaria da família, onde acaba se envolvendo com Ana (Letícia Lima), a coach que seu irmão contratou para modernizar a empresa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 13h (apenas sábado e domingo); 14h30 (exceto sábado e domingo).

SPIRIT - O INDOMÁVEL

88 min/ Animação, Aventura, Família



Direção: Ennio Torresan Jr./ Elenco: Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal

Sinopse: Em "Spirit - O Indomável", acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 14h (exceto sábado e domingo); 14h05 (sábado e domingo). Sala 8 (dub): 15h50 (sábado e domingo); 17h15 (exceto sábado e domingo).

14h (exceto sábado e domingo); 14h05 (sábado e domingo). 15h50 (sábado e domingo); 17h15 (exceto sábado e domingo). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h, 16h.

14h, 16h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h0, 17h15

15h0, 17h15 Cinesercla Linhares, sala1 (dub): 17h45. Sala 2 (dub): 15h45.

17h45. 15h45. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h15, 19h15.

17h15, 19h15. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 15h40, 17h20, 19h20.

15h40, 17h20, 19h20. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h.

19h. Multiplex Araújo, sala 3 (dub): 14h45.

14h45. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h10, 17h.

EM CARTAZ

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h40, 16h30, 19h20. Sala 2: 20h; 14h20, 17h10 (dub).

13h40, 16h30, 19h20. 20h; 14h20, 17h10 (dub). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 17h35. Sala 3: 20h; 14h10, 16h55 (dub)(exceto sábado e domingo); 14h10, 17h (apenas sábado e domingo). Sala 7 (dub): 16h20, 19h10 (exceto sábado e domingo); 16h30, 19h15 (apenas sábado e domingo). Sala 8 (dub): 18h30 (apenas sábado e domingo); 19h40 (exceto sábado e domingo).

17h35. 20h; 14h10, 16h55 (dub)(exceto sábado e domingo); 14h10, 17h (apenas sábado e domingo). 16h20, 19h10 (exceto sábado e domingo); 16h30, 19h15 (apenas sábado e domingo). 18h30 (apenas sábado e domingo); 19h40 (exceto sábado e domingo). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 13h45 (sábado e domingo); 16h15, 18h45, 21h30. Sala 5: 18h; 20h30 (exceto segunda, terça e quarta).

13h45 (sábado e domingo); 16h15, 18h45, 21h30. 18h; 20h30 (exceto segunda, terça e quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 19h. Sala 2 (dub): 15h40, 17h50, 20h.

19h. 15h40, 17h50, 20h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 19h30. Sala 3 (dub): 15h40, 17h50, 20h.

19h30. 15h40, 17h50, 20h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h30.

16h40, 19h, 21h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h10, 21h20.

19h10, 21h20. Cine Ritz Piúma (dub): 21h; 23h (sábado).

21h; 23h (sábado). Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h (quinta a domingo).

19h, 21h (quinta a domingo). Multiplex Araújo, sala 3 (dub): 16h45, 19h, 21h15. Sala 4 (dub): 18h15, 20h30.

16h45, 19h, 21h15. 18h15, 20h30. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h50, 19h, 21h10.

CRUELLA

224 min/ Comédia, Drama, Família



Direção: Craig Gillespie/ Elenco: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson

Sinopse: Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 13h10, 16h20, 19h30.

13h10, 16h20, 19h30. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h10, 16h20, 19h30 (sábado e domingo); 15h20, 18h30 (exceto sábado e domingo).

13h10, 16h20, 19h30 (sábado e domingo); 15h20, 18h30 (exceto sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 14h50.

14h50. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h15.

15h15. Cine Ritz Guaraparai, sala 1 (dub): 16h30, 19h.

16h30, 19h. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (quinta a domingo).

21h (quinta a domingo). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 20h. Sala 4 (dub): 18h15, 20h30.

20h. 18h15, 20h30. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30. Sala 4 (dub): 18h50.

MORTAL KOMBAT

110 min/ Ação, Artes Marciais



Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson

Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

HORÁRIOS:

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 15h25, 19h45.

15h25, 19h45. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h45.

19h45. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 21h10. Sala 3 (dub): 17h.

21h10. 17h. Cine Ritz Piúma (dub): 18h50.

18h50. Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 15h.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse:Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?