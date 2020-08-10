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Área de eventos do Aeroporto de Vitória estreia cinema drive-in nesta terça

Operação da Cinesystem começa a funcionar nesta terça (11) com preços promocionais de estreia. Ingressos serão individuais e cada carro poderá ter até 4 pessoas

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:42
Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in
Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in Crédito: Patrick Ribeiro/Divulgação
O estacionamento da área de eventos do Aeroporto de Vitória, vai virar cinema drive-in a partir desta terça (11). Cada sessão terá capacidade de acomodar 65 carros e serão realizadas três exibições por dia. O local será o primeiro que receberá o selo de uma exibidora oficial, a Cinesystem. 
Os ingressos promocionais de estreia, vendidos com 50% de desconto, vão ficar por R$ 15, de segunda a quinta, e R$ 20, sexta a domingo. Vale lembrar que as entradas são individuais e vendidas pela internet.
De acordo com a organização, a programação dará prioridade aos longas recém-lançados, que estavam em cartaz no período de fechamento pela pandemia do coronavírus, e aos clássicos modernos. Há também expectativa de estreias.
As distribuidoras estão retomando as atividades e ajustando os calendários de filmes que vão chegar ao público no segundo semestre. Estamos atentos a este movimento e caso tenhamos lançamentos no mercado, eles entrarão na grade do Cine Drive-In para que os espectadores possam conferir tudo em primeira mão, explica Sherlon Adley, diretor Comercial e de Marketing da Cinesystem. 
A página de vendas mostra apenas sessões abertas para esta terça (11) e quarta-feira (12). Para a estreia, estarão em cartaz os longas "Dolittle" (20h30), "Nasce Uma Estrela" (22h35) e "Pé Pequeno" (18h30). 
Além dos filmes, o espaço de cerca de 100 metros quadrados ainda terá bomboniere à disposição dos visitantes. Pipocas doces, salgadas, chocolates e refrigerantes estão entre os itens que serão vendidos. Quem desejar, pode fazer o pedido pelo WhatsApp e todos serão entregues em embalagens com sachês de álcool em gel para reforçar a segurança. 

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Cada veículo poderá ter até quatro pessoas. O uso de máscaras será obrigatório durante a programação e só será permitida a descida do carro para a utilização dos banheiros. 
Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in
Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in Crédito: Patrick Ribeiro/Divulgação

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