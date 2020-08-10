Área de eventos do Aeroporto de Vitória estreia cinema drive-in nesta terça

Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in Crédito: Patrick Ribeiro/Divulgação

O estacionamento da área de eventos do Aeroporto de Vitória , vai virar cinema drive-in a partir desta terça (11). Cada sessão terá capacidade de acomodar 65 carros e serão realizadas três exibições por dia. O local será o primeiro que receberá o selo de uma exibidora oficial, a Cinesystem.

as entradas são individuais e vendidas pela internet. Os ingressos promocionais de estreia, vendidos com 50% de desconto, vão ficar por R$ 15, de segunda a quinta, e R$ 20, sexta a domingo. Vale lembrar que

a programação dará prioridade aos longas recém-lançados, que estavam em cartaz no período de fechamento pela De acordo com a organização,, que estavam em cartaz no período de fechamento pela pandemia do coronavírus , e aos clássicos modernos. Há também expectativa de estreias.

As distribuidoras estão retomando as atividades e ajustando os calendários de filmes que vão chegar ao público no segundo semestre. Estamos atentos a este movimento e caso tenhamos lançamentos no mercado, eles entrarão na grade do Cine Drive-In para que os espectadores possam conferir tudo em primeira mão, explica Sherlon Adley, diretor Comercial e de Marketing da Cinesystem.

A página de vendas mostra apenas sessões abertas para esta terça (11) e quarta-feira (12). Para a estreia, estarão em cartaz os longas "Dolittle" (20h30), "Nasce Uma Estrela" (22h35) e "Pé Pequeno" (18h30).

Além dos filmes, o espaço de cerca de 100 metros quadrados ainda terá bomboniere à disposição dos visitantes. Pipocas doces, salgadas, chocolates e refrigerantes estão entre os itens que serão vendidos. Quem desejar, pode fazer o pedido pelo WhatsApp e todos serão entregues em embalagens com sachês de álcool em gel para reforçar a segurança.

Cada veículo poderá ter até quatro pessoas. O uso de máscaras será obrigatório durante a programação e só será permitida a descida do carro para a utilização dos banheiros.

Área de eventos Espaço Patrick Ribeiro, do Aeroporto de Vitória, terá cinema drive-in Crédito: Patrick Ribeiro/Divulgação

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