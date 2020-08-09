Finalistas do Palco Litoral estão definidos. Confira quem são!

Finalistas do Palco Litoral Crédito: Rádio Litoral

A fase final do Palco Litoral está definida! A decisão foi acirrada e contou com mais de 81 mil votos. Os escolhidos do público são Cléverson Ferreira, de Cariacica, Josa, da Serra, e a dupla Melina e Thiarlys, de Iconha e Alfredo Chaves, respectivamente. A votação para definir o vencedor começa neste domingo (09) no site da Rádio Litoral e ficará aberta até o dia 22 de agosto, quando o campeão será anunciado em um programa especial transmitido pela TV Gazeta.

A semifinal foi muito emocionante, como realmente tinha que ser, pois reuniu muita gente boa. Todos tinham condições de serem finalistas e concorrem ao grande prêmio, que é gravar uma música, composta por Raffa Torres, no Bravo Estúdio, e ter a canção tocada na programação da Rádio Litoral em todo o Estado. Estamos bem felizes, pois Cleverson, Josa e Melina e Thyarlis vão arrebentar, avaliou o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

O anúncio foi feito na tarde deste sábado (08) durante a live da semifinal, transmitida pelos sites de A Gazeta e da Rádio Litoral. O encontro teve apresentação do locutor Bruninho Andrade e participação dos 10 candidatos semifinalistas, que soltaram a voz e mostraram seus talentos mais uma vez.

O programa foi sensacional. Não foi fácil selecionar, dos 557 candidatos, os dez e desses tirar três, pois foram todos maravilhosos. Estou com o coração apertado, está doendo. Se dependesse de mim, daria vontade de abraçar todo mundo e colocar todo mundo para ser o ganhador. Mas os três finalistas são muito bons. A grande final será um show maravilhoso, contou, emocionado, o locutor Bruninho.

CONHEÇA MAIS OS FINALISTAS

Cléverson Ferreira, 34 anos, morador do bairro Aparecida (Cariacica)

Cléverson Ferreira Crédito: Rádio Litoral

Canta desde criança, mas nunca estudou música. Ele cresceu na igreja e a maioria da família canta. O que o inspira é o amor pela música, pois o acalma e é algo que vem do coração. Tem um gosto musical eclético: canta pop, gospel, pagode, sendo o último seu seu estilo preferido. Além de viver da música, seus outros objetivos de vida são: terminar a casa que começou a construir, viajar o Brasil e conhecer lugares novos. É designer de unhas e tem sete mil seguidores no Instagram.

Josa, 21 anos, de Nova Carapina II (Serra)

Josa Crédito: Rádio Litoral

É compositor e toca diversos instrumentos. Com 3 anos, já estava se desenvolvendo artisticamente, começando na bateria, depois violão, contrabaixo, guitarra e hoje é entusiasta de teclado e cavaquinho. Gosta de pagode, R&B, rap acústico e pop em geral. O que o inspira a cantar é poder transmitir às pessoas as sensações que as canções oferecem. Quer ser um agente transformador por meio da sua arte. Formado em Gestão Pública, tem um canal no YouTube e possui 2 mil seguidores no Instagram.

Melina (34 anos, de Iconha) e Thiarlys (26 anos, de Alfredo Chaves)

Thiarlys e Melina Crédito: Rádio Litoral

Melina canta há 19 anos e Thiarlys, há 14. Foram três anos juntos na Banda Talenttos. Eles gostam de sertanejo e MPB. Thiarlys já estudou música e toca violão, teclado e acordeão. Melina toca violão.

Com a banda Tallentos, cantaram para 10 mil pessoas no encerramento do show de Thaeme e Thiago, em Alfredo Chaves. A banda também tem canal no YouTube.

Melina descobriu o talento cantando na igreja. Tem o sonho de viver da música para poder cuidar da família. Já Thiarlys tem paixão pela música desde novo, quando pediu uma bateria de presente. A música é uma paixão e o faz sentir-se bem sempre.

PREMIAÇÃO

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.

"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.