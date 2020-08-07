Reveja a Semifinal do Palco Litoral: veja quem são os finalistas

A fase final do Palco Litoral está definida! A decisão será entre Cléverson Ferreira, de Cariacica, Josa, da Serra, e a dupla Melina e Thiarlys, de Iconha e Alfredo Chaves, respectivamente. A votação para escolha do vencedor começa neste domingo (09) e ficará aberta até o dia 22 de agosto, quando o campeão será anunciado em um programa especial transmitido pela TV Gazeta.

Conheça mais sobre cada candidato:

Cléverson Ferreira, 34 anos

Canta desde criança, mas nunca estudou música. Ele cresceu na igreja e a maioria da família canta. O que o inspira é o amor pela música, pois o acalma e é algo que vem do coração. Tem um gosto musical eclético: canta pop, gospel, pagode, mas esse último é seu seu estilo preferido. Além de viver da música, seus outros objetivos de vida são: terminar a casa que ele começou a construir, viajar o Brasil e conhecer lugares novos!. É designer de unhas e tem 7 mil seguidores no Instagram.

Josa, 21 anos

Seu envolvimento com a música começou com as panelas da mãe que ele usava como bateria. É compositor e toca diversos instrumentos. Sempre esteve envolvido na música sacra. Com três anos, já estava se desenvolvendo artisticamente, começando na bateria, depois, violão, contrabaixo, guitarra e hoje é entusiasta de teclado e cavaquinho. Gosta de pagode, R&B, rap acústico e pop em geral. O que o inspira a cantar é poder transmitir às pessoas as sensações que as canções oferecem. Quer ser um agente transformador por meio da sua arte. O objetivo de Josa é viver de algo que o faça fazer a diferença na vida das pessoas, seja um indivíduo ou uma comunidade. Formado em Gestão Pública, tem um canal no YouTube e possui 2 mil seguidores no Instagram.

Melina, 34 anos, e Thiarlys, 26 anos

Melina canta há 19 anos e Thiarlys, há 14. Foram três anos juntos na Banda Talenttos. Eles gostam dos estilos sertanejo e MPB. Thiarlys já estudou música e toca violão, teclado e acordeão. Melina toca violão. Com a banda Tallentos, cantaram para 10 mil pessoas no encerramento do show de Thaeme e Thiago em Alfredo Chaves. Como dupla ainda não se apresentaram. A banda tem canal no YouTube.

Premiação

O eleito ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da emissora; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.

"O vitorioso ainda vai receber um disco, com a gravação de oito músicas, numa parceira com o Bravo Estúdio. O espaço também oferece um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar o intérprete no mundo da música", enumera o gerente.