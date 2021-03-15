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Música

Após Cardi B levar funk brasileiro ao Grammy, Pedro Sampaio convida rapper para parceria

Cantora tocou remix com verso 'fica de quatro' em português na música 'WAP'

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:56
DJ Pedro Sampaio
DJ Pedro Sampaio Crédito: Divulgação/Pedro Pereira
Após Cardi B levar o funk brasileiro ao Grammy, ao incluir durante a apresentação da música 'WAP" remix feito por Pedro Sampaio, o DJ e produtor carioca comemorou e fez um convite à cantora: "Quando você precisar do seu próximo hit de funk brasileiro, você sabe para quem ligar", escreveu ele no Twitter em inglês e marcando o perfil oficial da rapper.
Antes, Sampaio escreveu nas redes sociais: "Quanto tempo vai demorar pra Cardi B lançar um funk pro mundo?" O remix do DJ traz o verso "fica de quatro", em português, que ressoou durante o show em Los Angeles, na noite deste domingo (14), sem ser censurado pela premiação.
A música, que fala sobre lubrificação vaginal, já gerou controvérsias com políticos conservadores nos Estados Unidos e foi um dos momentos menos comportados da noite. Post Malone apareceu rindo e aplaudindo ao fim da performance.
No Twitter, após a apresentação no Grammy, Cardi B agradeceu o brasileiro pelo remix. "Obrigada, Pedro Sampaio. Eu simplesmente tive que fazer isso." O DJ respondeu: "O prazer é meu, Cardi! É assim que a gente joga aqui no Brasil."
O DJ carioca lançou em setembro do ano passado a versão em funk para a música. Sampaio é um dos fenômenos do funk na atualidade, e responsável por sucessos como "Sentadão", "Chama Ela" e "Vai Menina".
Antes de entoar essa música, Cardi B entrou no palco do Grammy cantando "Up". Em seguida, ela se juntou a Megan Thee Stallion e ambas dividiram o palco, que tinha um salto alto gigante, para cantar "WAP", parceria das duas que só vai concorrer ao Grammy no ano que vem.

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