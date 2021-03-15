Após Cardi B levar funk brasileiro ao Grammy, Pedro Sampaio convida rapper para parceria

DJ Pedro Sampaio Crédito: Divulgação/Pedro Pereira

Após Cardi B levar o funk brasileiro ao Grammy, ao incluir durante a apresentação da música 'WAP" remix feito por Pedro Sampaio, o DJ e produtor carioca comemorou e fez um convite à cantora: "Quando você precisar do seu próximo hit de funk brasileiro, você sabe para quem ligar", escreveu ele no Twitter em inglês e marcando o perfil oficial da rapper.

// @iamcardib when you need your next Brazilian funk hit, you know who to call ☎️🔥🍑 — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) March 15, 2021

Antes, Sampaio escreveu nas redes sociais: "Quanto tempo vai demorar pra Cardi B lançar um funk pro mundo?" O remix do DJ traz o verso "fica de quatro", em português, que ressoou durante o show em Los Angeles, na noite deste domingo (14), sem ser censurado pela premiação.

A música, que fala sobre lubrificação vaginal, já gerou controvérsias com políticos conservadores nos Estados Unidos e foi um dos momentos menos comportados da noite. Post Malone apareceu rindo e aplaudindo ao fim da performance.

No Twitter, após a apresentação no Grammy, Cardi B agradeceu o brasileiro pelo remix. "Obrigada, Pedro Sampaio. Eu simplesmente tive que fazer isso." O DJ respondeu: "O prazer é meu, Cardi! É assim que a gente joga aqui no Brasil."

Thank you @DjPedroSampaio 🇧🇷 .I just had to do it ! — iamcardib (@iamcardib) March 15, 2021

// My pleasure Cardi! Thats how we throw it down here in Brazil 🔥🇧🇷 Brazilian Funk energy! — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) March 15, 2021

O DJ carioca lançou em setembro do ano passado a versão em funk para a música. Sampaio é um dos fenômenos do funk na atualidade, e responsável por sucessos como "Sentadão", "Chama Ela" e "Vai Menina".