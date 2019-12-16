Após 3 anos de pausa, Lorena Chaves canta amor e liberdade em 'Petricor'

Crédito: Reprodução/Instagram @lorenachaves

*Com informações de Pedro Permuy

"Petricor" é o nome do terceiro álbum de Lorena Chaves . Mas a palavra também tem um significado: "Aroma que a chuva provoca ao molhar o solo seco". E não é à toa. A cantora quer provocar reflexões leves, com um quê de liberdade misturado a amor - e parece que ela conseguiu.

Das seis faixas do disco, "Carrossel" foi a eleita música de trabalho por traduzir tudo o que Lorena quis transmitir nesta nova fase após 10 anos de estrada: reflexão e leveza, trazendo sempre um ponto de vista otimista sobre as coisas simples da vida.

"Me mudei para São Paulo em abril deste ano e, nesse meio tempo de procurar casa e tal, fui compondo. Acho que cinco das seis música, compus na casa de um amigo, que eu estava morando antes de achar a minha própria. Comecei a fazer as músicas com a gravação marcada. Então, eu me dei essa pressionada, mas já estava tudo aqui dentro de alguma forma. Foi só 'colocar para fora'", explica a cantora, aos risos, sobre o processo de produção do álbum.

A solaridade das músicas e dos arranjos é reflexo de como a produção foi acolhedora. Lorena conta que tudo foi feito entre amigos, em Minas Gerais. "Eu fui para Belo Horizonte gravar com os amigos. O guitarrista é até muito amigo meu e do meu marido. Conversando com ele sobre querer dar uma cara diferente ao meu álbum novo, acabamos tendo boas ideias. Ele já tem um time que costuma tocar os projetos com ele. Aí, pensei da gente se reunir, e deu certo. Todos participaram do CD e fizemos as gravações todas lá, com todos esses parceiros", relata.

CARREIRA E MATURIDADE

Lorena não é tão desconhecida do grande público. Em 2010, ela teve a canção "Nossa História" emplacada numa novela da Globo. A canção embalava o casal Mariana (Carol Castro) e Guilherme (Marcelo Faria). Agora, três anos após o último disco, "Em Cada Canto" (2016), a experiência de vida toma conta do trabalho e das letras.

"Musicalmente, passei a conhecer mais coisas e a entrar mais no universo da música. Tanto no relacionamento com músicos quanto escutar coisas que antes não escutava. Me forço a escutar músicas que não estariam na minha playlist habitualmente. Isso ajudou muito o meu repertório artístico. Aprendi a escutar outras ideias, refletir mais, escutar mais vezes... Passei a ver e avaliar algumas coisas de forma diferente", detalha.

Por falar em playlist, a cantora comemora o aumento no número de ouvintes. Com público forte em São Paulo, a moça começa a aumentar o alcance de suas músicas. "Para mim a resposta do Spotify, por exemplo, é ótima, estou superfeliz. E até isso mudou. Lembro que ainda no meu segundo álbum eu vendia muito em show e agora é diferente. Mas estou muito feliz com o engajamento e mensagens que estou recebendo".

"Carrossel" é a que mais se destaca do novo disco e a mais ouvida até o momento. "Comecei a escrever essa letra sob encomenda e a ideia nasceu para a música ser diferente. Pensei, comecei a escrever, mas não conseguia colocar um refrão. Há pouco tempo, depois de ver uma série em uma plataforma de streaming, tive uma ideia e escrevi com base nessa inspiração".

Não só "Carrossel", mas todo o repertório chama a atenção dos ouvidos devido à delicadeza de acordes encontrados. "Leve", por exemplo, é outro destaque, que até ganhou videoclipe. Contando sua história por meio de imagens de sua infância até a fase adulta - todas gravadas por Adilson Carlos, o pai da cantora - Lorena canta sobre a forma de levar a vida.

E pensa que Lorena parou após o lançamento? A cantora quer mesmo é produzir mais.

"Tenho um projeto que ainda não sei o nome, mas quero gravar de surpresa. Penso em fazê-lo logo após o Carnaval 2020, em fevereiro ainda, mas um projeto musical mais minimalista, mas ainda está só no meu coração", conta ela, que mostra uma veia empreendedora.

"Quero pensar em uma loja, também, têm umas camisetas legais que estamos produzindo... Vai sair um café com o nome do disco, 'Petricor', em parceria com uma marca mineira... Muita coisa legal".