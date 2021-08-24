Alunos de Teatro fazem protesto contra saída de professor da Fafi

Alunos da Fafi levaram cartazes para o protesto em frente a escola Crédito: Bruno Ribeiro

Cerca de 40 alunos do curso de Teatro da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em Vitória , fizeram um protesto em frente a escola na noite dessa terça-feira (24), pelo afastamento do professor Antonio Apolinário. Os estudantes chegaram a se posicionar no meio da rua, no Centro da Capital, com cartazes em defesa da Cultura.

De acordo com Bruno Ribeiro, estudante da Fafi que participou da manifestação, os alunos souberam, na noite desta segunda-feira (23), que a oficina de Arte e Teatro — que acontecia há um mês — havia sido suspensa porque o contrato de Antonio Apolinário, professor da disciplina, não foi renovado. "A Prefeitura de Vitória não renovou o contrato com nosso professor. Há um mês, ela ofereceu vagas para essa oficina e agora simplesmente suspendeu as aulas. Estamos sem as aulas", disse Bruno.

Alunos da Fafi levaram cartazes para o protesto em frente a escola Crédito: Bruno Ribeiro

O estudante da Fafi explicou que os alunos reivindicam que o professor volte a dar as aulas e que a prefeitura mantenha o curso com o profissional. "Já estamos há um mês frequentando o curso. Tirar o professor e acabar com a oficina é desumano e ilegal. Simplesmente a oficina acabou", afirmou.

PREFEITURA PROMETE SUBSTITUIÇÃO