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Sem aulas

Alunos de Teatro fazem protesto contra saída de professor da Fafi

Eles alegam que contrato com professor não foi renovado e que as aulas foram encerradas. Segundo a Secretaria de Cultura de Vitória, professora substituta irá assumir a função
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

24 ago 2021 às 20:47

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:47

Alunos da Fafi fazem protesto
Alunos da Fafi levaram cartazes para o protesto em frente a escola Crédito: Bruno Ribeiro
Cerca de 40 alunos do curso de Teatro da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em Vitória, fizeram um protesto em frente a escola na noite dessa terça-feira (24), pelo afastamento do professor Antonio Apolinário. Os estudantes chegaram a se posicionar no meio da rua, no Centro da Capital, com cartazes em defesa da Cultura. 
De acordo com Bruno Ribeiro, estudante da Fafi que participou da manifestação, os alunos souberam, na noite desta segunda-feira (23), que a oficina de Arte e Teatro — que acontecia há um mês — havia sido suspensa porque o contrato de Antonio Apolinário, professor da disciplina, não foi renovado. "A Prefeitura de Vitória não renovou o contrato com nosso professor. Há um mês, ela ofereceu vagas para essa oficina e agora simplesmente suspendeu as aulas. Estamos sem as aulas", disse Bruno.
Alunos da Fafi fazem protesto
Alunos da Fafi levaram cartazes para o protesto em frente a escola Crédito: Bruno Ribeiro
O estudante da Fafi explicou que os alunos reivindicam que o professor volte a dar as aulas e que a prefeitura mantenha o curso com o profissional. "Já estamos há um mês frequentando o curso. Tirar o professor e acabar com a oficina é desumano e ilegal. Simplesmente a oficina acabou", afirmou. 

PREFEITURA PROMETE SUBSTITUIÇÃO

Por nota, a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) informou que o contrato com o professor encerrou e está aberto edital para habilitação de profissionais que ministrarão a oficina na instituição. A administração afirmou que, enquanto isso, uma professora substituta irá assumir a função, dando continuidade às aulas.

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