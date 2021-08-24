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Aline Midlej vai apresentar o Jornal Nacional

Em julho, a jornalista assumiu o comando do Jornal das 10. Ela substituiu Heraldo Pereira, titular na bancada desde 2017, que passou a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil.

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2021 às 19:21
Aline Midlej
Aline Midlej passa a integrar o rodízio de apresentadores nos finais de semana do Jornal Nacional Crédito: Reprodução @Alinemidlej
Aline Midlej, 38, e Paulo Renato Soares, 51, passam a integrar o rodízio de apresentadores nos finais de semana do Jornal Nacional (Globo). Eles substituem os titulares William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do telejornal aos sábados, mas a data de estreia ainda não foi informada pela emissora.
Segundo a comunicação da TV Globo, o rodízio dos apresentadores do telejornal está sendo feito apenas com jornalistas do Rio de Janeiro devido às restrições de logística da pandemia.
Fazem parte do rodízio de apresentadores Ana Paula Araújo, André Trigueiro, Mariana Gross, Hélter Duarte, Flávio Fachel e Ana Luiza Guimarães.
Em julho, Aline assumiu o comando do Jornal das 10. Ela substituiu Heraldo Pereira, titular na bancada desde 2017, que passou a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil.
Antes de se tornar âncora do principal jornal da GloboNews, ela apresentou no canal o Edição das 10. Ela também tinha sido apresentadora do Café com Jornal e repórter da Band.
Soares ingressou em 1993 na EPTV, afiliada da Globo. Desde 2005, é repórter especial da emissora em São Paulo. Ele cobriu a crise política da Argentina de 2001 a 2003, esteve em 2004 cobrindo a missão de paz da ONU (Organizações da Nações Unidas) no Haiti.
Em 2019, o Jornal Nacional completou 50 anos e promoveu um rodízio de jornalistas na bancada do telejornal. Os apresentadores vieram de afiliadas da emissora e representando os mais diferentes estados - desde o Amazonas, até Rio Grande do Sul.

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