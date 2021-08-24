Aline Midlej vai apresentar o Jornal Nacional

Aline Midlej passa a integrar o rodízio de apresentadores nos finais de semana do Jornal Nacional Crédito: Reprodução @Alinemidlej

Aline Midlej, 38, e Paulo Renato Soares, 51, passam a integrar o rodízio de apresentadores nos finais de semana do Jornal Nacional (Globo). Eles substituem os titulares William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do telejornal aos sábados, mas a data de estreia ainda não foi informada pela emissora.

Segundo a comunicação da TV Globo, o rodízio dos apresentadores do telejornal está sendo feito apenas com jornalistas do Rio de Janeiro devido às restrições de logística da pandemia.

Fazem parte do rodízio de apresentadores Ana Paula Araújo, André Trigueiro, Mariana Gross, Hélter Duarte, Flávio Fachel e Ana Luiza Guimarães.

Em julho, Aline assumiu o comando do Jornal das 10. Ela substituiu Heraldo Pereira, titular na bancada desde 2017, que passou a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil.

Antes de se tornar âncora do principal jornal da GloboNews, ela apresentou no canal o Edição das 10. Ela também tinha sido apresentadora do Café com Jornal e repórter da Band.

Soares ingressou em 1993 na EPTV, afiliada da Globo. Desde 2005, é repórter especial da emissora em São Paulo. Ele cobriu a crise política da Argentina de 2001 a 2003, esteve em 2004 cobrindo a missão de paz da ONU (Organizações da Nações Unidas) no Haiti.