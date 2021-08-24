Jackie Chan bomba na web ao fazer comercial falando português; veja o vídeo

Adorado no Brasil, especialmente após os sucessos de filmes como "Arrebentando em Nova York" e "Primeiro Impacto", Jackie Chan, de 67 anos, bombou nas redes sociais nesta segunda-feira (23) após aparecer em um comercial de uma empresa de comércio eletrônico falando português e fazendo uma dancinha.
Abusando da boa forma, o astro do kung fu aparece com quatro pessoas em uma coreografia e segurando um celular. No vídeo, Jackie canta a música do anúncio em português. Veja o vídeo.
Os flãs, claro, enlouqueceram! Veja os posts abaixo.
Em poucos minutos, o assunto ficou entre os mais comentados, entrando para os trending topics do twitter.