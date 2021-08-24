Jackie Chan bomba na web ao fazer comercial falando português; veja o vídeo

Jackie Chan viraliza após aparecer falando português em um comercial na internet Crédito: Reprodução/Twitter

Adorado no Brasil, especialmente após os sucessos de filmes como "Arrebentando em Nova York" e "Primeiro Impacto", Jackie Chan, de 67 anos, bombou nas redes sociais nesta segunda-feira (23) após aparecer em um comercial de uma empresa de comércio eletrônico falando português e fazendo uma dancinha.

Abusando da boa forma, o astro do kung fu aparece com quatro pessoas em uma coreografia e segurando um celular. No vídeo, Jackie canta a música do anúncio em português. Veja o vídeo.

E a nossa nova estrela é o ícone das artes marciais Jackie Chan!

Preparados para as ofertas incríveis do nosso #Shopee99 ?#ShopeexJackieChan pic.twitter.com/O1hPccpMEq — Shopee Brasil (@shopee_br) August 19, 2021

Os flãs, claro, enlouqueceram! Veja os posts abaixo.

SHOPEE VOCÊ FEZ ELE DANÇAR A SUA MUSIQUINHA E AINDA FALAR EM PORTUGUÊS EU TO PASSANDO MAAAAAL pic.twitter.com/2P2zOGrkX4 — alanna ?️ (@saifamiIiares) August 19, 2021

jackie chan falando português e fazendo dancinha na propaganda da shopee e ele não envelhece nunca — liz (@sorftx) August 23, 2021

(vou fingir surpresa pq te adoro Sho, mas TD mundo sabia)



MEU DEUS O JACKIE CHAN????????? EU TÔ CHOCADA pic.twitter.com/c1xwp2hMIN — maya ? (@mmayacs) August 19, 2021