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Jackie Chan bomba na web ao fazer comercial falando português; veja o vídeo

Abusando da boa forma, o astro do kung fu, de 67 anos, aparece no vídeo com quatro pessoas em uma coreografia e segurando um celular

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:34
Jackie Chan viraliza após aparecer falando português em um comercial na internet
Jackie Chan viraliza após aparecer falando português em um comercial na internet Crédito: Reprodução/Twitter
Adorado no Brasil, especialmente após os sucessos de filmes como "Arrebentando em Nova York" e "Primeiro Impacto", Jackie Chan, de 67 anos, bombou nas redes sociais nesta segunda-feira (23) após aparecer em um comercial de uma empresa de comércio eletrônico falando português e fazendo uma dancinha.
Abusando da boa forma, o astro do kung fu aparece com quatro pessoas em uma coreografia e segurando um celular. No vídeo, Jackie canta a música do anúncio em português. Veja o vídeo.
Os flãs, claro, enlouqueceram! Veja os posts abaixo.
Em poucos minutos, o assunto ficou entre os mais comentados, entrando para os trending topics do twitter. 

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