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Música

Adele divulga data de lançamento de novo single, 'Easy On Me'

Nova música de trabalho deve ser lançada no dia 15, como promete cantora  nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 14:06

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 14:06

Adele
Adele Crédito: Reprodução
A cantora Adele divulgou nesta terça-feira, 5, a data de lançamento do single Easy On Me: 15 de outubro. A expectativa é de quando ela vai anunciar o lançamento do novo disco. Sem lançar novos trabalhos desde 2015, quando colocou 25 na praça, Adele agora confirma, segundo a publicação Vogue, dos Estados Unidos, que vai mesmo lançar um novo projeto, intitulado apenas 30, seguindo a proposta de batizar os discos com os números correspondentes à sua idade.
A cantora britânica vem fazendo uma campanha misteriosa até aqui, para chamar a atenção dos seguidores. Desde a sexta-feira, 1°, outdoors com o número 30 apareceram por grandes cidades do mundo. No Brasil, um dos outdoors com a marca foi colocado na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, na zona sul do Rio.
Adele também atualizou suas redes sociais com o 30 sem fazer nenhum outro comentário. No tempo que ficou sem álbuns novos, a cantora fez turnê, ganhou um Grammy de Álbum do Ano, perdeu mais de 40 quilos e se divorciou do empresário Simon Konecki.

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